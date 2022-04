Julia Roberts vuelve a la TV en serie de la era de Watergate

NUEVA YORK (AP) — Julia Roberts dice que se alegró tanto al ver a Sean Penn llegar al set de su serie de televisión “Gaslit”, que casi ocasiona un problema de vestuario.

“Llegó con todo el peinado, maquillaje y disfraz, y yo me emocioné tanto que corrí para abrazarlo y corrí con tal velocidad que entre mi almohadilla para el cuerpo y su almohadilla para el cuerpo, simplemente reboté contra él. No puedo creer que su cabeza no se haya desprendido de su disfraz”, dijo Roberts. “Nos reímos muchísimo”.