Juez mexicano ordena detener a gobernador opositor

Nathan Lambrecht/AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez federal ordenó la detención del gobernador del estado norteño de Tamaulipas por delincuencia organizada y lavado de dinero, en la continuación de un proceso que el mandatario estatal ha dicho que es parte de un plan del gobierno federal para atacarlo sólo por ser opositor.

El juez libró la orden de aprehensión el miércoles contra Francisco García Cabeza de Vaca, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno federal con conocimiento del caso, y quien pidió no ser identificado por ser un proceso penal abierto.