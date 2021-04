Investigan violenta muerte de menores al oeste de Colombia

BUCARAMANGA, Colombia (AP) — Las autoridades colombianas anunciaron el jueves una recompensa de hasta por 20 millones de pesos (alrededor de 5.500 dólares) por información que lleve a la captura de los responsables del asesinato de dos menores de edad en Quibdó, la capital del departamento de Chocó, fronterizo con Panamá.

“Es inadmisible que organizaciones criminales instrumentalicen (utilicen) a menores de edad y además los conviertan en víctimas. Por eso, la Gobernación, la Alcaldía, y la Policía ofrecemos una recompensa”, dijo el brigadier general Gustavo Franco, comandante de la Región 6 de la Policía, el jueves en una comunicación oficial.

En la madrugada del miércoles fueron encontrados sin vida los dos menores de 12 y 17 años de edad en el barrio Buenos Aires. Junto a ellos, las autoridades hallaron a otro menor de 11 años gravemente herido, quien fue remitido al hospital público de la ciudad, donde actualmente se encuentra en la unidad de cuidados intermedios.

“Está en una situación estable pero muy crítica, su condición neurológica es bastante delicada. Recibió dos impactos de arma de fuego: uno en el abdomen y otro en el pecho, también perdió una mano y tiene varias heridas con arma blanca”, dijo a The Associated Press Camilo Ramírez, interventor del Hospital San Francisco de Asís.

Las autoridades aún no han indicado quiénes son los responsables de los hechos ni cuál fue el móvil, sin embargo, el comandante de la Policía Chocó, Clauder Antonio Cardona, indicó el jueves que tienen “indicios claros” de los responsables y “muy pronto estaremos informando con capturas”.

La violencia en Chocó se ha recrudecido en los últimos meses, sin embargo, no había sido “tan alta” contra sus jóvenes, según el personero de Quibdó, Domingo Ramos. “Es que se metieron con unos niños, y los desmembraron, es una situación muy difícil”, dijo a Noticias Caracol el miércoles.

El pasado 19 de abril el ministro de Defensa, Diego Molano, en compañía de la cúpula militar anunció un refuerzo a la seguridad del departamento y acciones contra la extorsión de la cual son víctimas los empresarios de la zona por parte de grupos armados.

En Quibdó hacen presencia y se disputan el control el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla activa de Colombia, y el Clan del Golfo.

“Muchas veces estos grupos al margen de la ley instrumentalizan (utilizan) a los menores de edad por algunas circunstancias, se presentan casos en donde no solamente son víctimas, sino que también hacen parte de estas mismas bandas”, explicó a The Associated Press el gobernador de Chocó, Ariel Palacios.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, rechazó la violencia contra la niñez y el reclutamiento forzado. “La reclutan para el crimen, para el narcotráfico. No dudan en asesinar a esos niños cuando ya no les producen la ganancia que pretenden”, indicó a través de Twitter el 21 de abril.