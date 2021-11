HKO-WHL-Sums-Seattle-Everett

Silvertips 5, Thunderbirds 2

First Period

1. Everett, Zellweger 6 (Hemmerling, Wright) 5:03.

2. Everett, Seeley 5 (Gut, Zellweger) 7:41 (pp).

3. Seattle, Hanzel 2 (Ciona, Rempe) 19:13 (pp).

Penalties — Bauer Sea (cross checking) 7:16; Campbell Evt (roughing) 11:51; Korchinski Sea (cross checking) 11:51; Seeley Evt (checking from behind) 11:51; Gottfried Sea (checking to the head) 14:40; Anderson Evt (holding) 17:46; Wright Evt (cross checking) 19:26; Popowich Sea (slashing) 19:26.

Second Period

4. Everett, Berezowski 10 (Lambos) 0:30.

Penalties — Ciona Sea (tripping) 5:38; Segafredo Sea (tripping) 15:33; Korchinski Sea, Hofer Evt, Roest Evt (roughing) 18:00; Rempe Sea (misconduct, game misconduct; major, major-boarding) 18:00; Okonkwo Prada Sea, Zellweger Evt (major, major-fighting) 18:00.

Third Period

5. Seattle, Roulette 9 (Korchinski, Sanders) 8:08.

6. Everett, Swetlikoff 9 (unassisted) 19:07 (en).

7. Everett, Roest 5 (Campbell) 19:44 (en).

Penalties — Swetlikoff Evt (slashing) 7:04.

Shots on goal by

Seattle 9 11 13 _ 33 Everett 11 13 7 _ 31

Goal — Seattle: Milic (L, ). Everett: MacInnes (W, ).

Power plays (goals-chances) — Seattle: 1-3; Everett: 1-5.

Referees — Anthony Guzzo, Mark Heier. Linesmen — Kris Delaney, Cameron Wetmore.

Attendance — 4,693 at Everett.