HKO-WHL-Sums-Red Deer-Lethbridge

Rebels 5, Hurricanes 2

First Period

1. Lethbridge, Cozens 1 (Okuliar) 6:53.

2. Red Deer, Davis 2 (Gustafson, Ward) 8:34.

Penalties — Sakowich Rd (tripping) 2:54; Hausinger Rd (10-minute misconduct) 19:52.

Second Period

3. Red Deer, Barteaux 1 (Douglas, Davis) 8:14 (pp).

4. Red Deer, Tarzwell 1 (Bains, Douglas) 16:44 (pp).

Penalties — Sedoff Rd (tripping) 4:51; Hall Let (cross checking) 7:19; Tarzwell Rd, Addison Let (roughing) 10:34; Hall Let (tripping) 15:37.

Third Period

5. Lethbridge, Addison 1 (Cozens, Wilson) 17:27.

6. Red Deer, Tarzwell 2 (Davis) 17:50 (en).

7. Red Deer, Tarzwell 3 (Smith) 18:18.

Penalties — Gustafson Rd (holding) 14:12.

Shots on goal by

Red Deer 6 4 5 _ 15 Lethbridge 13 12 17 _ 42

Goal — Red Deer: Anders (W, ). Lethbridge: Tetachuk (L, ).

Power plays (goals-chances) — Red Deer: 2-2; Lethbridge: 0-3.

Referees — Brian MacDonald, Mark Pearce. Linesmen — Curtis Funk, Aidan Henderson.

Attendance — 3,677 at Lethbridge.