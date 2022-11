HKO-WHL-Sums-Portland-Vancouver

Giants 3, Winterhawks 1

First Period

1. Portland, McCleary 5 (Alscher) 5:19 (pp).

Penalties — Thorpe Van (tripping) 3:47; Sotas Por (unsportsmanlike cnd.) 9:47; Langkow Van (checking from behind) 9:47; Sotas Por, Langkow Van (major, major-fighting) 9:47; Nguyen Por (charging) 12:24; Litke Por (high sticking) 15:27.

Second Period

2. Vancouver, Thorpe 10 (unassisted) 5:00 (sh).

Penalties — Thorpe Van (slashing) 1:08; Vancouver bench (too many men, served by Bochek) 3:35; Ostapchuk Van (kneeing) 19:59.

Third Period

3. Vancouver, Honzek 14 (unassisted) 0:37 (sh).

4. Vancouver, Thorpe 11 (Palmieri, Honzek) 4:55.

Penalties — Halaburda Van (holding) 11:44; Portland bench (too many men, served by Darby) 18:32.

Shots on goal by

Portland 9 7 9 _ 25 Vancouver 10 11 17 _ 38

Goal — Portland: Giannuzzi (L, ). Vancouver: Vikman (W, ).

Power plays (goals-chances) — Portland: 1-5; Vancouver: 0-3.

Referees — Jeff Ingram, Brett Iverson. Linesmen — Nathan Van Oosten, Ron Dietterle.

Attendance — 3,108 at Vancouver.