HKO-WHL-Sums-Portland-Everett

Silvertips 4, Winterhawks 0

First Period

1. Everett, Gut 1 (Anderson, Lamanna) 17:44.

Penalties — Chyzowski Por, Ng Evt (roughing) 1:59; Anderson Evt (kneeing) 6:47; Stefan Por, Anderson Evt (roughing) 6:47; Huuhtanen Evt (interference) 9:53; Fromm-Delorme Por (high sticking) 15:17; Lambos Evt (high sticking) 18:48.

Second Period

2. Everett, Berezowski 2 (Gut, Campbell) 12:56.

Penalties — Tallman Por (cross checking) 17:01.

Third Period

3. Everett, Swetlikoff 1 (Huuhtanen) 9:28.

4. Everett, Berezowski 3 (Sutter, Campbell) 11:13.

Penalties — Schelter Por (tripping) 2:34; Hanus Por (checking from behind) 5:34; Whittle Evt (roughing) 13:36; Stefan Por (high sticking) 13:36; Lambos Evt (checking to the head) 18:11; Hanas Por (high sticking) 18:26.

Shots on goal by

Portland 10 7 6 _ 23 Everett 10 8 8 _ 26

Goal — Portland: Giannuzzi (L, ). Everett: Holt (W, ).

Power plays (goals-chances) — Portland: 0-4; Everett: 0-5.

Referees — Trevor Nolan, Mark Heier. Linesmen — Michael McGowan, Cameron Wetmore.

Attendance — 5,782 at Everett.