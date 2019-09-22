WHL Scoring Leaders

G A Pts
B. Kindopp, EVT 3 3 6
S. Bafaro, VAN 2 3 5
J. McGrew, SPO 3 1 4
J. Shepard, VAN 3 1 4
D. Hamaliuk, KEL 2 2 4
L. Burzan, BDN 2 2 4
J. Sourdif, VAN 2 2 4
R. Korczak, MJ 1 3 4
S. Mutala, TC 1 3 4
A. Beckman, SPO 0 4 4
G. Goncalves, EVT 0 4 4
C. Denomie, MJ 3 0 3
C. Hanas, POR 2 1 3
T. Kolle, REG 2 1 3
M. Teply, WPG 2 1 3
T. Upper, PG 2 1 3
W. Wylie, EVT 2 1 3
S. Knak, POR 1 2 3
K. Topping, KEL 1 2 3
J. Cikhart, TC 1 2 3
A. Cotton, LET 1 2 3
B. Ginnell, WPG 1 2 3
R. Hughes, SAS 1 2 3
A. Pratt, REG 1 2 3
D. Hunt, MJ 0 3 3
S. Atkinson, EDM 2 0 2
C. Hanus, POR 2 0 2
R. Chyzowski, MH 2 0 2
N. Krivokrasov, TC 2 0 2
K. Taphorn, MJ 2 0 2
C. Focht, CGY 1 1 2
A. Kukuca, SEA 1 1 2
J. Ludvig, POR 1 1 2
J. Williams, EDM 1 1 2
J. Berezowski, EVT 1 1 2
D. Jerome, LET 1 1 2
D. Kambeitz, LET 1 1 2
L. McCallum, BDN 1 1 2
B. McCartney, BDN 1 1 2
C. McClennon, WPG 1 1 2
T. Nielsen, VAN 1 1 2
O. Okuliar, LET 1 1 2
A. Protas, PA 1 1 2
T. Robins, SAS 1 1 2
C. Sillinger, MH 1 1 2
S. Walford, SAS 1 1 2
C. Zary, KAM 1 1 2
V. Alistrov, EDM 0 2 2
J. Brøndberg, POR 0 2 2
O. Hardy, VAN 0 2 2
M. Horon, SEA 0 2 2
S. Jarvis, POR 0 2 2
S. Kubicek, SEA 0 2 2
L. Mattson, KEL 0 2 2
E. Alarie, MJ 0 2 2
M. Creta, WPG 0 2 2
C. Lambos, WPG 0 2 2
K. Mohr, KAM 0 2 2
R. Schoettler, PG 0 2 2
R. Seeley, EVT 0 2 2
K. Sopotyk, KAM 0 2 2
D. Stepanov, MJ 0 2 2
Z. Stringer, LET 0 2 2
E. Zummack, SPO 0 2 2
C. Chorney, SC 1 0 1
J. Davidson, SEA 1 0 1
B. Davis, RD 1 0 1
J. Kiviniemi, SC 1 0 1
D. Kope, EDM 1 0 1
K. Korczak, KEL 1 0 1
D. Melin, RD 1 0 1
A. Morozoff, SEA 1 0 1
P. Mount, SEA 1 0 1
E. Regnier, SC 1 0 1
E. Zamula, CGY 1 0 1
J. Boucher, LET 1 0 1
N. Boyko, LET 1 0 1
C. Fonstad, PA 1 0 1
Z. Franklin, KAM 1 0 1
C. Gabruch, SPO 1 0 1
J. Gurney, EVT 1 0 1
R. Holmes, REG 1 0 1
S. Huo, TC 1 0 1
V. Iorio, BDN 1 0 1
I. Johnson, WPG 1 0 1
M. King, SPO 1 0 1
M. Kohner, PG 1 0 1
L. Kosior, PA 1 0 1
F. Král, SPO 1 0 1
R. Krane, REG 1 0 1
B. Lockner, MH 1 0 1
C. Moberg, PG 1 0 1
M. Patterson, EVT 1 0 1
T. Popple, MJ 1 0 1
S. Stanick, REG 1 0 1
L. Stankoven, KAM 1 0 1
S. Strange, KAM 1 0 1
L. Svejkovsky, VAN 1 0 1
L. Toporowski, SPO 1 0 1
Z. Wytinck, BDN 1 0 1