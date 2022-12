LONDRES (AP) — El guitarrista de Queen ahora es “sir” Brian May.

May, quien también tiene un doctorado en astrofísica y es defensor del bienestar animal, recibió el título de caballero el viernes como parte de la lista anual de Honores de Año Nuevo del Reino Unido. Formó parte de un grupo de cientos de artistas, líderes comunitarios y atletas que fueron reconocidos en la primera de dichas listas en ser aprobada por el rey Carlos III.

El guitarrista de Queen fue reconocido por sus servicios a la música y obras caritativas. May dijo que espera que el título le dé “un poco más de influencia”.

“Tal vez algunas personas más me escuchen de esta manera, sabes, si es sir Brian al teléfono”, comentó May, quien habló con The Associated Press por Zoom desde su casa en Windlesham, Surrey.

May ha hecho campaña contra la caza de tejones y zorros a través de un grupo de bienestar animal que fundó en 2010 llamado Save Me (Sálvame), como la canción de Queen de 1980. Algunos de los animales que ha rescatado a lo largo de los años han sido liberados en sus tierras.

“Durante mucho tiempo he sentido que teníamos esta idea falsa de que los humanos somos la única especie importante en el planeta y no creo que un visitante alienígena lo vea así. Creo que cada especie y cada individuo tiene el derecho a una vida decente y a una muerte decente”, dijo.