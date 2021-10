Guatemala: Juez recusa a Corte para no perder inmunidad

CIUDAD GUATEMALA (AP) — Pablo Xitumul, uno de los jueces más prominentes en Guatemala —que condenó al exdictador Efraín Ríos Montt por genocidio y a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción— pidió el miércoles que 12 magistrados titulares y suplentes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no conozcan un proceso en su contra para retirarle la inmunidad por considerarlos parciales.

Xitumul ha estado a cargo de varios casos de impacto y cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por amenazas a su seguridad por los fallos que ha emitido. El juez enfrenta una solicitud de retiro de inmunidad hecha por el Ministerio Público, que dirige la fiscal general Consuelo Porras, por un altercado con policías en 2019.

El incidente ocurrió cuando uniformados intentaron allanar el vehículo del juez en la calle alegando que era sospechoso. Él no lo permitió argumentando que adentro iban sus hijos menores de edad y mujeres, lo que derivó en un intercambio de palabras con los policías, además de insultos y forcejeo que quedaron grabados en video. Xitumul denunció a los policías y ellos a él.

El Ministerio Público avanzó con la pesquisa contra Xitumul, pero pidió desestimar la que él realizó contra los policías. Sin embargo, un juez rechazó la petición del MP y uno de los policías que tomó del cuello al juez enfrentará la justicia.

Según la petición de Xitumul, los 12 magistrados ya han emitido opinión previamente en su caso, lo cual es causal legal y justificada para pedir que no conozcan el proceso, pues “afecta su imparcialidad”.

Para este día está agendado que la CSJ conozca y resuelva el informe del juez Eduardo Galván Casasola que hizo la pesquisa contra Xitumul, quién no lo escuchó dentro del proceso y recomendó a los magistrados retirarle la inmunidad, confirmó un funcionario de la Corte que pidió no ser citado por no estar autorizado a dar información. Sin embargo con la petición presentada por el juez Xitumul la decisión podría retrasarse.

Galván Casasola tiene estudios militares.

Xitumul, en una entrevista con AP la semana pasada, dijo que los amigos y familiares de militares retirados juzgados y condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la guerra en Guatemala (1960-1996) buscan vengarse de él por las condenas emitidas y que lo han denunciado por lo menos unas 30 veces. Xitumul dijo que dejarlo sin inmunidad abrirá las puertas a una larga lista de acciones legales en su contra.

Entre los casos que Xitumul ha juzgado están delitos de lesa humanidad, como la condena a 80 años de prisión impuesta a Ríos Montt por genocidio en 2013 y que después fue revertida por la Corte de Constitucionalidad, o la condena —entre 33 y 50 años de prisión— contra cuatro altos cargos militares por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Thiessen y la violación de su hermana ocurrida en 1981.

El juez también juzgó y condenó a más de 800 años a Marvin Montiel Marín, alias el “Taquero”, un narcotraficante que habría ordenado asesinar a 15 ciudadanos nicaragüenses y un holandés en 2008, cuando éstos viajaban en un autobús y Montiel creyó que llevaban droga.