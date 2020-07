Fuente: Oregon y gobierno federal discuten retiro de agentes

Manifestantes se agrupan y se protegen de gas lacrimógeno con sopladoras de hojas durante enfrentamientos con agentes federales durante una protesta Black Lives Matter en el tribunal federal Mark O. Hatfield el miércoles 29 de julio de 2020 en Portland, Oregon. (AP Foto/Marcio Jose Sanchez) less Manifestantes se agrupan y se protegen de gas lacrimógeno con sopladoras de hojas durante enfrentamientos con agentes federales durante una protesta Black Lives Matter en el tribunal federal Mark O. Hatfield ... more Photo: Marcio Jose Sanchez, AP Photo: Marcio Jose Sanchez, AP Image 1 of / 3 Caption Close Fuente: Oregon y gobierno federal discuten retiro de agentes 1 / 3 Back to Gallery

PORTLAND, Oregon, EE.UU. (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump inició negociaciones con la oficina de la gobernadora de Oregon y informó que empezaría a disminuir la presencia de agentes federales que fueron enviados para sofocar dos meses de protestas en Portland si el estado aumentaba su propia actividad policial, informó un funcionario de la Casa Blanca.

El funcionario enfatizó el martes a The Associated Press que las negociaciones con la oficina de la gobernadora Kate Brown están en las primeras etapas y que de momento no se ha alcanzado un acuerdo. El funcionario, que no estaba autorizado para discutir públicamente conversaciones privadas, habló bajo condición de anonimato.

Brown no respondió de momento a solicitudes de comentarios el martes. La oficina del alcalde de Portland, Ted Wheeler, tampoco contestó a un correo electrónico.

Mientras tanto, agentes rociaron otra vez gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes la mañana del miércoles en las calles de Portland con fuertes estallidos retumbando en el aire.

Apenas un día antes, el Servicio de Alguaciles Federales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) sopesaban si enviar más agentes. Los alguaciles tomaban medidas para identificar hasta 100 personas adicionales que podrían ir al estado en caso de que fuera necesario para relevar o apoyar a los agentes que trabajan en Oregon, dijo Drew Wade, portavoz de la dependencia.

El DHS consideraba una medida similar con los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de acuerdo con un funcionario del gobierno con conocimiento directo de los planes, quien no estaba autorizado para comentar públicamente sobre ellos y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Trump no dejó de criticar a las autoridades locales por su manejo de las protestas que comenzaron luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y que han crecido hasta incluir la presencia de agentes federales en Portland y otras ciudades gobernadas por demócratas.

Las protestas nocturnas a menudo se tornan violentas debido a que los manifestantes atacan el tribunal federal de la ciudad con rocas, pirotecnia y apuntadores láser y los agentes federales responden con gas lacrimógeno, municiones menos letales y arrestos.

Lemire informó desde Washington y Selsky desde Salem, Oregon. Los periodistas de The Associated Press Mike Balsamo y Colleen Long en Washington y Suman Naishadham en Atlanta contribuyeron a este despacho.

