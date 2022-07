Experto: Leones marinos en video no perseguían a personas

SAN DIEGO (AP) — Un video de TikTok que muestra a decenas de bañistas de San Diego corriendo y saltando para apartarse del camino de dos leones marinos que se mueven a gran velocidad ha generado casi 10 millones de vistas y ha suscitado conversaciones sobre si los mamíferos iban tras las personas y reclamaban la estrecha franja de arena de la pintoresca bahía de La Jolla.

Pero el experto en leones marinos Eric Otjen, de SeaWorld San Diego, dijo que lo que vio era un comportamiento normal de los leones marinos en esta época del año, en la que los machos se pelean durante la temporada de cría.

Otjen dijo que el macho que se balanceaba a un ritmo rápido mientras corría cerca de la gente estaba huyendo del otro macho que estaba más cerca de la orilla del agua y que lo perseguía porque probablemente estaban luchando por las hembras. Ambos leones marinos tuvieron muchas oportunidades de atacar a la gente, pero más bien pasaron de largo, señaló.

“Tiene nadadores a su alrededor cuando sale, pero no le molestan. De lo que se trata es de su derecho a aparearse”, indicó Otjen. “Este comportamiento no es para nada infrecuente. La razón por la que el video ha tenido como 10 millones de vistas es porque todo el mundo corre como si Godzilla los estuviera persiguiendo”.

Pero con toda razón, añadió.

“Puede parecer gracioso que todo el mundo corra, pero no es una mala opción. No quieres quedar atrapado en el fuego cruzado”, añadió Otjen. “Incluso si no muerden, no es una gran sensación que te pasen por encima entre 200 y 300 libras (90 y 135 kilos)".

Según las directrices de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, las personas deben mantenerse al menos a 15 metros (50 pies) de distancia de los leones marinos, las focas y otras especies protegidas por la Ley de Protección de Mamíferos Marinos.