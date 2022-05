Exclusiva AP: Black Lives Matter tiene 42 mlns en activos

Brynn Anderson/AP

NUEVA YORK (AP) — La fundación creada por los organizadores del movimiento Black Lives Matter sigue teniendo decenas de millones de dólares tras gastar más de 37 en becas, inmuebles, asesores y otros gastos, según un documento fiscal presentando ante el Servicio Interno de Impuestos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés).

En un nuevo Formulario 990 de 63 páginas compartido en exclusiva con The Associated Press, Black Lives Matter Global Network Foundation Inc. reportó que invirtió 32 millones de dólares en acciones de los 90 que recibió en donaciones durante las protestas contra el racismo en 2020. Se espera que esta inversión permita garantizar que la labor de la fundación continúa en el futuro, afirman los organizadores.