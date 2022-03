Escuelas de EEUU replantean sus métodos tras la pandemia

Cedar Attanasio/AP

Alarmados por las bajas notas de los alumnos en plena pandemia del COVID-19, muchas escuelas de Estados Unidos decidieron adoptar una actitud tolerante hacia las calificaciones y los plazos para recibir tareas.

Y ahora que la crisis del coronavirus se diluye, algunas están decididas a mantener esas políticas u otras parecidas, no por la pandemia, sino más bien por lo que la crisis reveló acerca de los castigos que sufren los alumnos que no tienen suficiente apoyo en sus casas, deben trabajar o no tienen buen acceso a la internet.