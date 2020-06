Epidemia de mascarillas tapona cañerías y desagües

FILADELFIA (AP) — El alcalde de Filadelfia inició recientemente un informe sobre el coronavirus en la ciudad con un pedido inusual a los vecinos: cuidado con lo echan al inodoro.

Entre mediados de marzo, cuando se emitió la orden de cuarentena, y fines de abril, la mayoría de las 19 estaciones de bombeo de las alcantarillas habían sufrido atascos con mascarillas, guantes, toallitas y otros elementos descartables arrojados al inodoro, dijo Kenney.

"Por favor, no arrojen ninguno de estos artículos al inodoro, dijo el alcalde.

Funcionarios de otras ciudades y municipios rurales —y la Agencia de Protección Ambiental— han emitido exhortaciones similares, ya que las plantas procesadoras de aguas de desecho reportan un fuerte aumento de cañerías atascadas y equipos dañados.

Si bien no es un problema nuevo, la mayoría de las más de 15 ciudades consultadas por The Associated Press dijeron que los atascos se han vuelto más frecuentes y costosos durante la pandemia. La gente obligada a permanecer en casa busca alternativas al papel higiénico debido a la escasez ocasional, a la vez que multiplica los esfuerzos para higienizarse a sí mismos y sus viviendas.

“Cuando la gente corría a comprar papel higiénico y no lo conseguía... usaban lo que podían”, dijo Pamela Mooring, vocera de DC Water, la empresa de alcantarillado de la capital.