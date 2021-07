Encuesta AP: Republicanos temen por el futuro del partido

Ross D. Franklin/AP

WASHINGTON (AP) — La mayoría de los republicanos quieren que el expresidente Donald Trump tenga al menos algo de influencia al determinar el rumbo del partido, pero muchos de sus seguidores dicen estar inquietos por el futuro.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research refleja el malestar generalizado de los republicanos sobre el rumbo del país, el estado de la democracia estadounidense y el presidente Joe Biden en particular. Apenas el 15% aprueba su gestión y el 66% insiste en que la elección fue ilegítima, una mentira perpetuada por Trump que pone de manifiesto su arrastre sobre los votantes republicanos.