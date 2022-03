Encuesta AP-NORC: Aumenta apoyo a Ucrania en EEUU

WASHINGTON (AP) — A medida que Rusia escala su guerra en Ucrania y la historias de bajas civiles y destrucción de ciudades llegan a Estados Unidos, crece el apoyo a un papel importante de Washington en el conflicto, así como el miedo de la amenaza que significa Rusia para el país.

De acuerdo con una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, una mayoría de estadounidenses dicen que están dispuestos a aceptar que se perjudique la economía si eso ayuda a detener la invasión del presidente ruso Vladimir Putin. El 40% dice que Estados Unidos debe desempeñar un “papel importante”, comparado con el 26% en una encuesta AP-NORC justo antes de la invasión.