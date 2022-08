ROMA (AP) — El Vaticano confirmó el lunes que el papa Francisco viajará el próximo mes a Kazajistán, donde podría reunirse con el patriarca Cirilo, líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa y quien ha justificado la guerra de Rusia en Ucrania.

Francisco, de 85 años, asistirá a una conferencia interreligiosa en Nursultán, la capital kazaja, del 13 al 15 de septiembre, indicó el Vaticano.

Francisco canceló un encuentro planeado con Cirilo en junio en Jerusalén debido a las repercusiones diplomáticas que habría creado. Cirilo ha justificado la invasión por motivos espirituales e ideológicos, llamándola una batalla “metafísica” con Occidente. Bendijo a los soldados que iban a la batalla e invocó la idea de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo.

Ambos líderes religiosos, que tuvieron un primer encuentro histórico en La Habana en 2016, han hablado por videollamada al menos una vez desde que inició la guerra a finales de febrero.

El gobierno kazajo será el anfitrión del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales que se llevará a cabo el 14 y 15 de septiembre. Cirilo ya confirmó su asistencia.

Al regresar de su gira por Canadá, Francisco dijo a los periodistas el sábado que además de Kazajistán, también espera visitar Ucrania, pero que aún nada se ha confirmado. Funcionarios del Vaticano han señalado que esperan organizar un viaje en las próximas semanas.

El domingo, Francisco volvió a orar por Ucrania y dijo que nunca ha dejado de orar por “el pueblo ucraniano atacado y atormentado” durante su peregrinaje por Canadá.

“Si se mira la realidad con objetividad, teniendo en cuenta el daño que cada día de guerra supone para esa población, pero también para el mundo entero, lo único razonable sería parar y negociar”, dijo. “Que la sabiduría inspire pasos concretos de paz”.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe el apoyo de la Fundación Lilly por medio del sitio web The Conversation US. La AP es la única responsable de este contenido.