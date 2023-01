EEUU lanza sistema en línea para pedir asilo en frontera sur

SAN DIEGO (AP) — El gobierno del presidente Joe Biden lanzó el jueves un sistema de citas por internet para los migrantes que buscan obtener una excepción a los límites al asilo impuestos durante la pandemia, el más reciente paso por parte del gobierno de Estados Unidos en los últimos ocho días para reformar la vigilancia fronteriza.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) empezó a permitir que los migrantes hagan citas hasta con dos semanas de antelación mediante su sitio web y a través de CBPOne, una app para dispositivos móviles que la agencia ha usado de manera limitada desde 2020.

CBPOne habrá de reemplazar a una serie de exenciones poco claras y heterogéneas a la orden de salud pública conocida como Título 42, bajo la cual el gobierno federal les ha negado a los migrantes su derecho consagrado en las leyes internacionales y nacionales a solicitar asilo desde marzo de 2020.

Hasta el momento, la CPB ha dispuesto las excepciones a través de activistas, iglesias, abogados y albergues para migrantes, sin identificarlas de manera pública ni decir cuántos lugares había disponibles. Los activistas han elegido quién entra al país y la CBP toma la decisión final.

Con el nuevo sistema, los migrantes presentan su solicitud directamente a la agencia. Las citas se realizarán en uno de ocho cruces: Brownsville, El Paso, Hidalgo y Laredo, en Texas; Nogales, Arizona; y Calexico y San Diego, en California.

Las excepciones al Título 42 están dirigidas a los migrantes más vulnerables.

El lanzamiento del jueves es independiente a las medidas que se dieron a conocer la semana pasada para expulsar hacia México a los migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en virtud del Título 42 y que, al mismo tiempo, permiten que hasta 30.000 migrantes de esas cuatro naciones sean admitidos en Estados Unidos cada mes con permisos condicionales humanitarios de hasta dos años en caso de que presenten su solicitud por internet, cubran el costo de su vuelo y cuenten con un patrocinador financiero.

Aunque el gobierno había indicado previamente que lanzaría CBPOne para las personas que buscan asilo en los cruces fronterizos terrestres con México, la velocidad del cambio tomó por sorpresa a los activistas.

“Una confusión absoluta”, señaló Priscilla Orta, abogada del Proyecto Corazón del grupo Abogados por un Buen Gobierno en Rio Grande Valley, Texas.

Funcionarios federales informaron el viernes a los activistas que esperaban que la app estuviera lista en un mes, dijo Orta. Luego, el lunes, se les anunció que el lanzamiento se había adelantado para esta semana.

Bajo el Título 42, Estados Unidos ha realizado 2,5 millones de expulsiones de migrantes desde marzo de 2020 con el argumento de evitar la propagación del COVID-19.

Para ser elegible a una exención con CBPOne, los migrantes deben padecer una enfermedad física o mental, discapacidad, embarazo, carecer de vivienda, enfrentar una amenaza de daño, o tener menos de 21 años o más de 70.

Por el momento la app del gobierno sólo está disponible en inglés y español y requiere de acceso a un smartphone, correo electrónico y una red de internet confiable.

La representante federal demócrata por Florida Sheila Cherfilus-McCormick, descendiente de haitianos, expresó su preocupación de que la app no esté disponible en los dos principales idiomas de Haití: creolé y francés.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a preguntas específicas sobre la puesta en marcha, pero dijo que la aplicación estará disponible para los migrantes en el centro y norte de México. El secretario Alejandro Mayorkas dijo en un comunicado que la app permite a las personas “buscar protección de una manera segura, ordenada y humana, y fortalecer la seguridad de nuestras fronteras.”

El lanzamiento es el esfuerzo más reciente por parte del gobierno para hacer frente a una cifra extraordinariamente elevada de migrantes que han llegado a la frontera sur de Estados Unidos, muchos de los cuales huyen de la desigualdad y la violencia en sus países de origen. Las autoridades federales realizaron 2,38 millones de detenciones de migrantes durante el año fiscal que concluyó el 30 de septiembre, un incremento del 37% respecto a las 1,73 millones de 2021, que fue inusualmente agitado.

Savitri Arvey, asesora sénior en Women’s Refugee Commission, dijo que tuvo problemas para explicar todos los cambios a los migrantes durante una reciente visita a Monterrey, México.

“Simplemente era imposible en los albergues”, dijo el jueves. “Tenemos esta opción para ti, venezolano, pero no para ti, centroamericano”, comentó.

Algunos activistas aplaudieron el nuevo sistema, pues señalaron que el anterior estaba plagado de favoritismos y era propenso a la corrupción. La CBP comenzó a trabajar con organizaciones activistas para elegir personas exentas al Título 42 durante el primer año de la presidencia de Joe Biden.

Albert Rivera, directo del albergue Ágape Misión Mundial en Tijuana, dijo que antes no tenía los contactos para ayudar a que los migrantes recibieran excenciones, pero una mujer mexicana en su albergue pudo anotarse el jueves para una cita por internet con el nuevo sistema.

“Estamos muy emocionados”, dijo Rivera. “Era un monopolio”.

El mes pasado, The Associated Press reportó que la iglesia del Calvario en Chula Vista, un suburbio de San Diego, recibía hasta 40 excenciones diarias y las entregaba a quienes pagaran 1.800 dólares por persona o 3.500 por una pareja casada. El asilo debe ser gratuito y para los más necesitados. Días después de que se publicara la historia de la AP, el grupo vinculado a la iglesia que facilitó las excepciones, Most V USA, dio a conocer que la CBP optó por dejar de trabajar con ellos.

La CBP ha estado otorgando 180 excepciones al día en San Diego, dijo Enrique Lucero, director municipal de atención al migrante del ayuntamiento de Tijuana, México. Se calcula que El Paso, Texas, recibe unas 70 excepciones diarias.

