En esta imagen, tomada el 17 de abril de 2020, Zachary Davis posa para una fotografía en la heladería The Penny Ice Creamery en Santa Cruz, California. Una investigación de The Associated Press muestra que muchas grandes empresas que recibieron colectivamente decenas de millones de dólares en préstamos federales a través del Programa de Protección de Nóminas estaban en riesgo de quiebra antes de que el coronavirus golpeara a la economía o habían reconocido problemas para mantenerse, y unas pocas habían sido investigadas por la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos. Que grandes empresas y otras con trayectorias cuestionables reciban esas preciadas ayudas financieras frustra a Davis, quien ha tenido que despedir a 70 empleados. (AP Foto/Martha Mendoza) less