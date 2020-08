Dos bombas dejan 5 muertos en el sur de las Filipinas

MANILA, Filipinas (AP) — Dos bombas estallaron el lunes en un pueblo del sur de las Filipinas, dejando al menos cinco soldados muertos y a otros 17 militares y civiles heridos pese a la aplicación de estrictas medidas de seguridad debido a amenazas del grupo extremista Abu Sayyaf.

La primera explosión dañó una tienda de alimentos, una tienda de cómputo y dos camiones del Ejército al mediodía en el poblado Jolo de la provincia Sulu, indicaron el capitán Rex Payot, portavoz regional militar, y la policía. Un reporte inicial señaló que la primera bomba estaba adherida a una motocicleta estacionada.

Poco después se escuchó una segunda explosión en el área, pero hasta el momento no estaba claro si provocó la muerte de más personas u otros daños en el área del centro, que fue acordonada por efectivos militares y la policía.

Dos funcionarios militares dijeron que cinco soldados del Ejército murieron en el estallido inicial, pero no proporcionaron más detalles. En una fotografía inicial a la que The Associated Press tuvo acceso era posible ver a soldados que cargaban a un hombre desde el sitio de la explosión cerca de un camión del Ejército. Otra víctima yacía sobre el camino.

Hasta el momento nadie se había responsabilizado del ataque, pero la mayor parte de los atentados con bomba en Sulu y las provincias periféricas han sido adjudicados a extremistas de Abu Sayyaf, que tienen presencia en esas zonas.

Las fuerzas armadas han estado librando una ofensiva de meses contra Abu Sayyaf, una organización pequeña afiliada al grupo Estado Islámico que ha cometido atentados, secuestros y decapitaciones.