Documento: No todo son algoritmos al detectar disparos

CHICAGO (AP) — En más de 140 ciudades de Estados Unidos, el algoritmo de Inteligencia Artificial (IA) y la intrincada red de micrófonos de ShotSpotter evalúan cientos de miles de sonidos al año para determinar si son disparos, generando datos que ahora se usan en casos penales en todo el país.

Sin embargo, un documento confidencial de ShotSpotter obtenido por The Associated Press describe algo que la compañía no siempre publicita sobre su “sistema de vigilancia de precisión”: que sus empleados pueden anular y revertir rápidamente las determinaciones del algoritmo y que cuentan con extensa discreción para decidir si un sonido es un disparo, fuegos artificiales, truenos u otra cosa.