Detienen al principal líder indígena de protestas en Ecuador

QUITO (AP) — Efectivos de seguridad detuvieron el martes al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, quien convocó y alentó las movilizaciones en contra del gobierno. El presidente Guillermo Lasso adujo que la detención se produjo tras actos vandálicos cometidos en contra de la propiedad pública y privada.

La organización convocó a diversas movilizaciones, por tiempo indefinido, en demanda de la reducción del precio de la gasolina, la fijación del precio mínimo de productos agrícolas y la moratoria de la extensión de la extracción minera y petrolífera.

Presuntos manifestantes destruyeron vehículos policiales, atacaron y dañaron vehículos privados, irrumpieron en fincas privadas de floricultores en el centro del país y destruyeron bienes públicos en el centro de la capital.

Marlon Santi, coordinador Pachakutik, partido de los indígenas, pidió en su cuenta de Twitter la intervención de organizaciones de derechos humanos internacionales ante lo ocurrido y pidió la libertad inmediata de Iza. “Señor Presidente, no es la forma de tratar a quienes con dignidad hemos presentado propuestas, son varios meses que no has dado una respuesta”, tuiteó.

En una declaración en su cuenta de Twitter, el mandatario afirmó que “se ha iniciado la detención de los autores intelectuales y materiales ejecutores de estos actos violentos, ahora le toca a la fiscalía y al poder judicial actuar, porque nadie está por encima de la ley”. Los ecuatorianos “no podemos ser víctimas de vándalos que solo quieren provocar al caos, mi obligación es garantizar a las familias la posibilidad de movilizarse libremente”, añadió.

La policía confirmó en la misma red social la detención durante la madrugada “por presunción de delitos” en un sector denominado Pastocalle, en el centro andino del país.

“No vamos a tolerar el caos, la anarquía y el vandalismo en el país”, expresó Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad. Sostuvo que la detención se produjo porque “no se puede dar un mensaje de impunidad" ante quienes paralizan servicios públicos, cierran vías, que destruyen bienes públicos y privados.

En videos publicados por esa organización indígena, se observa a un grupo de militares y policías interceptar un vehículo donde estaba Iza y luego subirlo a un patrullero, para llevarlo hasta un centro de detención en Quito. En días anteriores Iza también convocó a sus seguidores a derrocar al gobierno del presidente Lasso.

En un comunicado en redes sociales, la Confederación de Nacionalidades Indígenas calificó la detención de ilegal. Llamó “a nuestra estructura organizativa a radicalizar las medidas de hecho por la libertad de nuestro máximo líder y por la dignidad de nuestra lucha”.