Cuba: AI nombra preso de conciencia a opositor hospitalizado

LA HABANA (AP) — Amnistía Internacional declaró el viernes preso de conciencia al artista y disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, quien está hospitalizado desde principios de mes.

Otero Alcántara fue llevado al centro de salud luego de varios días de protesta en su casa, asegurando que estaba en huelga de hambre y sed en reclamo de unas obras que le fueron retiradas por las autoridades. Desde entonces, el gobierno o páginas afines en internet mostraron varios videos con imágenes del hombre en estas jornadas en el hospital con sus médicos, caminando o hablando y en los cuales saluda a sus seguidores.

Las autoridades dieron a conocer los valores de exámenes de sangre según los cuales no presentaba signos de deshidratación ni ausencia de alimentación.

The Associated Press no pudo confirmar de manera independiente la huelga del activista de 33 años, pero sí constató un dispositivo policial en torno a su casa y en los alrededores del hospital.

“Luis Manuel no debe pasar ni un día más bajo la custodia del estado. Ha sido privado de su libertad únicamente por expresarse pacíficamente”, dijo Erika Guevara Rosas, directiva de Amnistía Internacional, en un comunicado.

Las protestas de Otero Alcántara fueron acompañadas de una fuerte campaña en redes sociales por otros opositores que exigen se le permita salir, pero las autoridades insistieron en que el disidente es solo un instrumento de grupos de intereses sobre todo en Estados Unidos y está siendo financiado por ellos para destruir a la revolución.

La Embajada de Estados Unidos en Cuba y altos funcionarios norteamericanos expresaron su preocupación por el opositor.

Esta es la segunda vez en seis meses que Otero Alcántara, quien lidera una agrupación llamada Movimiento San Isidro, realiza este tipo de protesta y termina en el hospital. La anterior, en noviembre, dio lugar a que un grupo de artistas --incluso algunos que no simpatizan con las ideas de este opositor-- terminaran manifestándose convocados por Internet frente al Ministerio de Cultura en demanda de mayor espacio para la creación independiente.