Critican en Guatemala lentitud en vacunación contra COVID

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Las críticas por el manejo gubernamental de la vacunación de guatemaltecos contra COVID-19 crece día a día en el país centroamericano, que a diario suma cientos de contagios.

Primero fue la distribución de vacunas donadas que, según se anunció, priorizaría a médicos de primera línea de atención a pacientes con el virus. Sin embargo, se hizo público que se administró a políticos, funcionarios y militares e incluso a sus familiares. También trascendió que se aplicó a estudiantes de medicina de una universidad privada que recibían clases en línea y no atendían pacientes.

Guatemala tenía hasta el jueves, según registros oficiales, 160.438 personas inmunizadas completamente, lo que representa menos del 0.95% de la población de 17 millones. Los contagios diarios del virus se cuentan por cientos con un registro oficial hasta la fecha de 296,438 contagios y 9.282 muertos.

La adquisición de vacunas también ha sido motivo de discordia, pues gran parte de las dosis administradas han provenido de donaciones.

En abril pasado, Guatemala pagó a un fondo ruso casi 80 millones de dólares por el 50% de adelanto de 16 millones de dosis de vacunas Sputnik V, sin embargo, hasta ahora se han recibido solamente 150.000 vacunas.

La semana pasada, el canciller Pedro Brolo estuvo en Rusia con una comitiva para hablar sobre el contrato, sin embargo, en una citación el martes ante diputados dijo que no conocía el contrato ni lo había leído, pues no se lo compartieron. Brolo añadió que hay dos opciones para salir del tema: una es que se devuelva el dinero pagado o que ese monto se use para la adquisición de vacunas Sputnik Light, de una sola dosis.

Diputados pidieron a la Ministra de Salud, Amelia Flores, que se declare lesivo el contrato. Ella dijo que analizaba solicitar la devolución del dinero.

Alejandro Rodriguez, uno de los voceros de del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF por sus siglas en inglés), dijo en un correo electrónico a la AP que “Según nuestra comunicación oficial con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala, no se ha solicitado el reembolso del dinero pagado por la entrega del Sputnik V. Lo que se está discutiendo son posibles ajustes en el cronograma de suministro y las cantidades de entrega durante el resto de 2021 para garantizar la vacunación ininterrumpida de la población de Guatemala con ambas dosis de Sputnik V". Rodriguez agrego que "Aún no se ha firmado un documento final ya que las conversaciones están en curso.”

Las empresas y donantes que han ofrecido vacunas al país habían pedido al Ministerio de Salud que se creara una norma para librarlos de toda responsabilidad por eventuales reacciones adversas que el fármaco pudiera ocasionar. Por ello, el fin de semana diputados opositores recolectaron firmas para urgir al Congreso a discutir una propuesta de ley de exención de responsabilidad de los fabricantes de las inmunizaciones. No obstante, como era asueto y fin de semana largo, los oficialistas y aliados, que son mayoría y dirigen el Congreso, no convocaron a sesión.

No fue sino hasta la madrugada del jueves que el pleno del Congreso aprobó la norma y la creación del mecanismo de compensación por el uso de las vacunas contra COVID-19 donde el gobierno asumirá responsabilidad por cualquier reacción adversa que las vacunas pudieran ocasionar.

Sobre la falta de vacunación, el diputado Carlos Barreda dijo en el Congreso que “esto está a punto de que reviente en las calles, es que el pueblo está molesto”.

“Pareciera que no hay interés de vacunar a la población, cero preocupación por la salud de la gente, sobre todo de la población más marginada”, dijo a la AP la activista Carmen Rosa de León, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible.

El diputado César Augusto Fión reclamó al pleno del Congreso el martes que más de la mitad de dosis administradas de las vacunas se han hecho en el área metropolitana dejando a los más pobres vulnerables. “Que también llegue a los pobres la vacuna”, dijo.