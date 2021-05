Costa Rica: sacerdote se hace viral con canción del COVID

SAN JOSÉ (AP) — Con una letra improvisada para alertar sobre el COVID-19 y al ritmo de “Sopa de Caracol”, el sacerdote Sergio Valverde acaparó las miradas y comentarios en Costa Rica durante la última semana mientras el país vive su momento más crítico por la elevada tasa de contagios.

En su habitual misa dominical, transmitida por redes sociales, el reconocido cura quiso hacer un nuevo llamado a la prevención con el uso correcto de las mascarillas y el distanciamiento necesario para prevenir más contagios del coronavirus.

“Sin la mascarilla, hay Covid pa ti, Covid pa mi”, dice el estribillo que Valverde repitió varias veces el domingo en la parroquia de Cristo Rey, al sur de San José.

En entrevista con The Associated Press, Valverde asegura que no tiene escrita la canción en ninguna parte, pues se trató de una idea improvisada y no esperaba tener tanto alcance.

“El tema del COVID nos está afectando a todo el mundo, hay dolor, hay sufrimiento, yo como sacerdote miro a tanta gente sufriendo, enferma, con dolor, gente que no tiene trabajo y se está muriendo de hambre y quise aportar un poquito”, comentó.

La preocupación del padre Sergio no es casual. La misma semana en que su canción se hizo viral, Costa Rica registró 2.781 casos nuevos el jueves, la cifra más alta en un solo día desde que se registró el primer caso en el país en marzo de 2020.

El miedo de las autoridades era evidente desde días antes, pues cada día son menos las camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales públicos, cuya ocupación llegó a 95%. El último reporte del Ministerio de Salud al 30 de abril muestra que Costa Rica superó ya los 250.000 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 44.741 están activos y las muertes suman hasta el momento 3.231.

El crecimiento exponencial en el número de casos hizo que desde este lunes los comercios no esenciales en la región central del país tengan que cerrar durante una semana, mientras que regresó la restricción vehicular por número de placa, en horario de 5 de la mañana a 9 de la noche.

Valverde es mejor conocido en Costa Rica por su asociación Obras del Espíritu Santo, una organización que se ha dedicado a dar albergue a niños y jóvenes en abandono, así como dar alimento a las familias más pobres del país.

Según el sacerdote, la crisis económica que desencadenó el COVID-19 es más que evidente en los “precarios” (asentamientos de familias en pobreza), donde el hambre y la necesidad se han multiplicado.

“El hambre ha crecido siete veces más, me atrevería a decir. Más que nunca. No hemos visto políticas para que la economía se reactive y soy testigo de que los programas sociales han bajado sus presupuestos”, comentó el sacerdote.

Justo esta crisis entró a Costa Rica en un momento muy vulnerable, con un déficit fiscal que para 2020 cerró en 8,3% del Producto Interno Bruto del país, el desempleo afecta a uno de cada cinco costarricenses y la economía decreció en 4,7%.

La canción del sacerdote es ahora replicada por “influencers” en redes sociales, por medios internacionales y hasta llegó a oídos del músico hondureño Pilo Tejada, autor de la versión español de “Sopa de Caracol” quien ahora grabó también la versión del padre Sergio.

Ahora Valverde anuncia que grabará un video con su canción y tiene en proceso otras cuatro canciones que dará a conocer en los próximos días, en espera de que su mensaje sirva para hacer consciencia entre los costarricenses.

“Todo el mundo está tan loco que buscaron otro loco”, dijo el clérigo al hablar de la grabación que hará con Tejeda, y agregó que le parecía muy bonita la experiencia, aunque admitió que “yo canto por el bingo, Cristo Rey, la bulla, y la misa”.

Tejeda, de 68 años, también se mostró conmovido por la iniciativa del sacerdote, y dijo a la AP que estaba muy feliz y honrado de trabajar con Valverde y ceder los derechos para la grabación. “Cómo no voy a sentirme feliz y honrado de que Dios nos ha dado la oportunidad que a través de esta canción, que todo el mundo conoce, llevar un mensaje positivo”, agregó.

Sopa de Caracol es una adaptación de una canción original en garífuna del cantante y escritor garinagu beliceño Hernán “Chico” Ramos. Fue populariza en 1991 por el grupo hondureño Banda Blanca y en poco tiempo se convirtió en un éxito mundial. Tejeda ha reconocido que la letra de la canción tiene elementos de la lengua garífuna contemporánea, el español, el inglés y el francés.