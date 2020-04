Colombia: ocho disidentes de las FARC mueren en combate

BOGOTÁ (AP) — Ocho disidentes de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia murieron en un combate con el ejército en el departamento del Cauca, en el suroeste del país.

En un comunicado emitido el miércoles las autoridades informaron que “ocho terroristas murieron al enfrentarse con las unidades militares” luego de que se recibieran denuncias de habitantes de la población de Argelia sobre la presencia en esa región de grupos ilegales como disidencias de las FARC y miembros de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) que se disputan las rutas del narcotráfico en la región.

En el combate ocurrido en la tarde del martes murió, entre otros, alias Kevin, uno de los jefes del grupo de disidentes que se encargaba de obtener recursos a través de extorsiones a los habitantes de Argelia y la comercialización de cocaína.

“Desde marzo de este año, por información de inteligencia, Kevin se encontraba en el sur del departamento del Cauca, donde su estructura disputaba el control de las rutas y el negocio del narcotráfico con el ELN”, agregó la nota. No se reportaron heridos ni bajas entre los militares.

Tras la refriega se incautaron siete fusiles, un lanza granadas, municiones de diferentes calibres y un vehículo.

Carlos Antonio Lozada, excomandante de las FARC y actual senador por el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, señaló a The Associated Press que varios días atrás más de 100 miembros de grupos ilegales habían llegado a esa población. “Pese a la situación que se está presentando en Colombia por el coronavirus, no para la violencia, asesinando también a líderes sociales y a exmiembros de las FARC”.

Las FARC y el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) firmaron en acuerdo de paz a fines de 2016 luego de cinco años de negociaciones en La Habana, Cuba.

Según el comandante de las fuerzas militares, general Luis Navarro, desde la firma del pacto unos 2.400 disidentes en diferentes partes del país.