Cierra viejo diario local en Texas

DEL RIO, Texas, EE.UU (AP) — Un periódico del sur de Texas que comenzó a publicarse en el siglo XIX cesó sus operaciones.

El Del Rio News-Herald publicó su edición final el miércoles y también cerrará sus operaciones en línea. El periódico está afincado en Del Rio, una ciudad ubicada en la frontera con México y 230 kilómetros (145 millas) al oeste de San Antonio.

El periódico había estado publicando cinco ediciones a la semana, pero en abril las redujo a dos a la semana debido a la pandemia de coronavirus.

Los periódicos locales en Estados Unidos han estado sufriendo una caída drástica en los ingresos por publicidad este año a causa de la pandemia, pese a un aumento en la demanda de noticias locales.

“Cerrar el periódico no es lo que queríamos”, dijo Leonard Woolsey, presidente de Southern Newspapers Inc., basada en Houston, que es dueña del News-Herald y otros periódicos en Texas y Oklahoma. “Sin embargo, en las condiciones económicas actuales no podemos continuar sirviendo a la comunidad al nivel que lo merece”.

Los orígenes del periódico datan de 1884, pero tomó su nombre actual en 1929, cuando se fusionaron dos publicaciones.