Candidato al Senado de EEUU se repone tras apoplejía

HARRISBURG, Pennsylvania, EE.UU. (AP) — El vicegobernador de Pensilvania, John Fetterman, el principal demócrata en la contienda al Senado federal por el estado, sufrió una apoplejía, pero está en camino a “recuperarse por completo”, informó su campaña el domingo.

Fetterman, de 52 años, quien confirmó que ha estado hospitalizado durante todo el fin de semana, aseguró que el episodio no obstaculizará su campaña. Pero la inesperada noticia, a sólo dos días de las elecciones primarias de Pensilvania, generó una nube de incertidumbre sobre la candidatura del demócrata en lo que puede ser una de las mejores oportunidades de su partido de sumar escaños en el Senado.

En un breve mensaje de video difundido por su campaña, un Fetterman sentado y hablando con claridad, explicó que “simplemente no me sentía muy bien” el viernes y que decidió ir al hospital ante la insistencia de su esposa. En un comunicado escrito detalló más la situación.

“Tuve una apoplejía causada por un coágulo debido a que mi corazón estuvo en ritmo de fibrilación auricular durante mucho tiempo”, dijo Fetterman. Los médicos pudieron eliminar el coágulo, “invirtiendo el ictus”, y consiguieron controlar su corazón.

“La buena noticia es que me siento mucho mejor, y los médicos me dicen que no sufrí ningún daño cognitivo”, señaló.

Las dudas sobre el estado de salud de Fetterman surgieron durante todo el fin de semana después de que cancelara sus apariciones públicas programadas para el viernes, sábado y domingo.

​​Su campaña mencionó un problema de salud, pero no entró en detalles hasta el domingo.

Por el momento, Fetterman no ha dicho cuánto tiempo permanecerá en el hospital.

“Me mantienen en observación por ahora, pero debería salir pronto”, dijo en el comunicado. “Los médicos me han asegurado que podré volver a la contienda, pero primero necesito tomarme un minuto, descansar y recuperarme”.

A pesar de que ya se han emitido miles de votos anticipados en la contienda, los demócratas de Pensilvania definirán el martes a su candidato para las elecciones generales entre cuatro aspirantes: Fetterman, el representante federal Conor Lamb y el representante estatal Malcolm Kenyatta.

El favorito es Fetterman. Desde el principio ha encabezado las encuestas y la recaudación de fondos, incluso cuando los líderes del partido respaldaron a Lamb. A pesar de ese apoyo, Lamb tuvo dificultades para llegar a los votantes o incluso para aventajar a Fetterman entre los votantes de las primarias.