California: Empleados deberán seguir usando cubrebocas

SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — California reabrirá por completo en menos de dos semanas y eliminará prácticamente todos los requisitos de distanciamiento social y uso de cubrebocas para las personas vacunadas contra el COVID-19, pero las autoridades laborales del estado no están listas para ir tan lejos y eso tiene a los grupos empresariales molestos.

El jueves, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de California (OSHA, por sus siglas en inglés) consideraba nuevas reglas que permitirían a los trabajadores ir sin mascarilla solo si todos en una habitación están completamente vacunados contra el coronavirus. Las reglas podrían permanecer hasta principios del próximo año, a pesar de que los casos de coronavirus han disminuido drásticamente a medida que más personas se vacunan.

La guía más reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) dice que las personas completamente vacunadas ya pueden dejar de usar cubrebocas y olvidarse de la sana distancia prácticamente en todas las situaciones, y California está lista para seguir dichas recomendaciones a partir del 15 de junio.

Pero la OSHA dice que las condiciones son diferentes en los sitios de empleo y por eso propone que incluso los empleados vacunados permanezcan con barbijo a menos que todos los demás en su espacio de trabajo estén vacunados.

Helen Cleary, directora de Phylmar Regulatory Roundtable, una coalición de empresas, dijo que estaba “asombrada” de que el personal no se alineara con las pautas de los funcionarios de salud federales y estatales.

Las reglas propuestas “crearían dos clases de personas” en los lugares de trabajo, dijo Cleary a la junta. Además, “hay mensajes contradictorios en las enmiendas propuestas y una falta de evidencia científica para ellos”.

La Cámara de Comercio de California también está molesta.

“Si una persona está completamente vacunada (según las recomendaciones de los CDC) no es necesario que use una máscara estando al interior o al exterior", dijo en un comunicado el presidente de la cámara, Allan Zaremberg. “Bajo estas reglas (las de OSHA California), las libertades de los trabajadores dependerán de las decisiones de sus colegas sobre vacunarse, no de sí mismos”.

Eso establece “un estándar inconsistente” entre el público y los empleados, dijo la cámara y otras 60 organizaciones empresariales en una carta enviada a la junta de salud ocupacional.