California: Buscan a hombre que mató a 2 en ola de atracos

LOS ÁNGELES (AP) — Policías en el sur de California buscaban el martes a un pistolero implicado en al menos tres robos —pero posiblemente hasta seis— en tiendas de la cadena 7-Eleven en los que dos personas murieron y tres resultaron heridas.

Durante más de cinco horas del lunes 11 de julio —7/11, día en que la marca 7-Eleven celebra su aniversario a nivel nacional— la violencia causó estragos en las tiendas de conveniencia y obligó a la empresa matriz a instar a los empleados a cerrar sus locales durante la noche en el área de Los Ángeles por razones de seguridad.

Por ahora los investigadores no saben qué provocó los incidentes en las ciudades de Ontario, Upland, Riverside, Santa Ana, Brea y La Habra.

“Creo que la única persona que respondería eso es el sospechoso”, dijo el oficial Ryan Railsback, un vocero del Departamento de Policía de Riverside.

La policía identificó a la víctima de Santa Ana como Matthew Rule, de 24 años. La víctima de Brea, Matthew Hirsch, de 40 años, fue identificada por su padre, Jim Hirsch, reportó la cadena KCBS.

Si bien la policía en La Habra, Brea y Santa Ana señalaron que creen que están buscando al mismo sospechoso, las autoridades en Ontario, Upland y Riverside aún no lo han determinado, aunque dijeron que estaban al tanto de los otros crímenes en tiendas 7-Eleven. De momento las autoridades no dieron a conocer más detalles y no se las pudo contactadas en busca de comentarios el martes.

Las autoridades de Brea y Upland difundieron imágenes de un hombre enmascarado que vestía lo que parece ser la misma sudadera negra con una capucha sobre su cabeza. La sudadera tenía letras blancas con hojas verdes en la parte del frente.

“Potencialmente, podría ser la misma persona, pero no lo estamos confirmando en este momento”, dijo Jake Kirk, sargento de la policía de Upland.

7-Eleven Inc. emitió un comunicado diciendo que estaba reuniendo información y trabajando con la policía. El lunes fue el 95to aniversario de la compañía y las tiendas regalaron bebidas Slurpee.

“Nuestros corazones están con las víctimas y sus seres queridos”, indicó la cadena en su comunicado.