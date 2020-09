Biden recibe asesoramiento sobre lucha contra coronavirus

WASHINGTON (AP) — El candidato presidencial demócrata Joe Biden está recibiendo una sesión informativa virtual de un ex director de salud pública de Estados Unidos y un grupo de expertos sobre cómo combatir la diseminación del coronavirus.

La campaña de Biden creó un estudio virtual que conectó al ex vicepresidente vía video con el ex director de salud Vivek Murthy y otros seis expertos en un teatro en Wilmington, Delaware, el miércoles. Biden pronunciará un discurso sobre el tema más tarde en el día.

David Kessler, jefe de la junta y director del Center for Science in the Public Interest, resaltó la importancia de requerir el uso universal de máscaras, pero también del aumento de pruebas y rastreo de contactos. Dijo que hacerlo podría salvar miles de vidas y ser más efectivo entre ahora e inicios del año próximo mientras se desarrollan vacunas.

Otros en la sesión expresaron su respaldo a la idea de un requerimiento nacional de usar máscaras, dadas las “fronteras porosas” en el país y la variación de reglas de estado a estado. Dijeron asimismo que cuando algunas áreas decidieron reabrir bares y restaurantes sufrieron brotes del virus, indicando que las autoridades deberían alentar a la gente a permanecer al aire libre mientras las condiciones del clima lo permitan y permitir el regreso a esos establecimientos más adelante.