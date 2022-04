BUCAREST, Rumanía (AP) — Un auto se estrelló el miércoles contra la cerca de acceso a la embajada de Rusia en la capital de Rumanía, Bucarest, y su conductor murió por un incendio posterior, dijo la policía de la ciudad.

El incidente se produjo alrededor de las 06:00 de la mañana y el vehículo no entró al recinto diplomático, agregaron las autoridades.

Un video de los momentos posteriores al choque mostró el auto envuelto en llamas mientras personal de seguridad corría hacia la zona.

Según la policía, los bomberos desplazados al lugar pudieron sofocar el fuego pero el conductor murió en el acto.

Por el momento se desconocía el posible motivo u otros detalles. La embajada rusa en Bucarest dijo a The Associated Press por teléfono que todavía no podía proporcionar detalles sobre el incidente.

Rumanía, que comparte una larga frontera terrestre con Ucrania, ha recibido a más de 600.000 refugiados desde que Rusia invadió a su vecino.

Desde el inicio de la guerra el 24 de febrero, los manifestantes se han concentrado en el exterior de la legación diplomática rusa en la capital para pedir el final de la agresión.

Rumanía ordenó el martes la expulsión de 10 diplomáticos de la embajada rusa, como ha ocurrido en otros de los 27 socios de la Unión Europea.

Según el ministro rumano de Exteriores, las acciones de los 10 empleados de la embajada, que han sido declarados persona non grata, “infringen las provisiones de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961".

El incidente se produjo apenas dos días después de la intervención del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ante el parlamento de Rumanía, donde calificó la matanza de civiles en la localidad de Bucha de “crimen de guerra" y pidió sanciones más duras contra Rusia.

Antes del discurso de Zelenskyy, el presidente de la Cámara de Diputados rumana, Marcel Ciolacu, dijo que las “horribles imágenes” publicadas tras la retirada de las tropas rusas de Bucha “nos han sobrecogido e indignado a todos”.