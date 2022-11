Ataques en Siria golpean un convoy salido de Irak

BAGDAD (AP) — Ataques aéreos en el este de Siria junto a su frontera con Irak golpearon el martes por la noche a milicianos con apoyo iraní y causaron varios muertos, según dijeron el miércoles activistas opositores sirios.

En un primer momento no estaba claro quién había realizado el bombardeo. El ejército estadounidense, que al igual que Israel ha realizado ataques similares en el pasado, dijo que no era responsable y no había participado en el ataque en Al Qaim. El ejército israelí rechazó hacer comentarios sobre el suceso.