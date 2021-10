Argentina sale a la calle a celebrar el peronismo

BUENOS AIRES (AP) — Centenares de argentinos salieron el domingo a las calles y a la Plaza de Mayo de Buenos Aires para celebrar el “Día de la Lealtad”, que conmemora 76 años del nacimiento de una de las tendencias políticas más populares del país, el peronismo.

En medio de una fuerte crisis del actual gobierno peronista de Alberto Fernández y tras el duro revés electoral sufrido en las recientes PASO (elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en septiembre, cientos de personas salieron a apoyar al gobierno en la celebración de dos de sus héroes de la historia reciente, el general Juan Domingo Perón y su esposa Evita Duarte.

Hace 76 años, en 1945, miles de personas se congregaron en la Plaza de Mayo para solicitar la liberación de Perón, entonces ministro de Trabajo. Perón forjó un concepto social en el que la riqueza debía ir acompañada de políticas para las personas de estratos sociales bajos.

El gobierno de Fernández y de su vicepresidente y exmandataria del país, Cristina Fernández de Kirchner, está tratando de contener el alza en los precios de los alimentos con acuerdos con la industria alimenticia y las cadenas de supermercados. Según cifras oficiales, la inflación en Argentina se disparó a 52,5% en lo que va del año.

“Los peronistas no gobernamos para los peronistas. Se gobierna para todo el pueblo, y cuando un gobierno peronista pareciera que se manda alguna macana (error), acá estamos, festejando el Día de la Lealtad y pidiéndole más peronismo al presidente”, le dijo a The Associated Press Fabio Asnez, quien portaba un cartel que decía “Viva la grieta”, en referencia a la división política entre peronistas y no peronistas.

Gabriela Tobia, otra persona que participó en las conmemoraciones, le dijo a la AP que su abuelo estuvo en el mismo lugar en 1945, luchando por Perón.

“Ser peronista significa ser del pueblo, saber de trabajo, saber de la patria, saber de nuestros héroes, saber de dignidad", manifestó. “El pueblo está con él (Alberto Fernández)... El pueblo va a apoyarlo si toma medidas para el pueblo”.