Argentina: Muere Delia Giovanola, cofundadora de Abuelas

BUENOS AIRES (AP) — Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo y quien logró encontrar a su nieto nacido en cautiverio y sustraído durante la última dictadura militar argentina, falleció el lunes a los 96 años, informó esa organización de derechos humanos.

Giovanola se dedicó gran parte de su vida a la búsqueda de los hijos de detenidas nacidos en centros de detención que fueron sustraídos y cedidos a militares y personas afines al régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983.

La activista, que cofundó la organización humanitaria en 1977, tuvo la buena fortuna de conocer en 2015 a su nieto Martín, hijo de Jorge Oscar Ogando -el hijo que Giavanola perdió a causa de la represión militar- y su pareja Stella Maris Montesano, también desaparecida. El joven vivía en Miami (Estados Unidos) y se había acercado de manera espontánea al organismo humanitario con dudas sobre su identidad.

Martín nació el 5 de diciembre de 1976 en el centro de detención de Pozo de Banfield, al sur de la capital argentina. Allí su madre dio a luz en un parto que tuvo lugar en la cocina; estaba esposada, con los ojos vendados y encima de una chapa. Dos días después fue despojada de su bebé, que fue vendido a un matrimonio.

Giovanola conoció el destino de su hijo y de su nuera, y del nacimiento de su nieto, poco tiempo después del final de la dictadura, por el testimonio de una sobreviviente del Pozo de Banfield.

La organización humanitaria recordó que Giovanola estaba “llena de vitalidad y de entusiasmo hasta el último suspiro”, que era graciosa, de convicciones firmes y la última de las 12 abuelas fundadoras del grupo que quedaba con vida.

“A esta institución Delia le dio todo. Todavía no caemos en la cuenta de que ya no está, pero el vacío que se siente es enorme. Se ha ido una mujer luchadora”, agregó Abuelas en un comunicado. No dio precisiones de la causa y el lugar del fallecimiento.

El gobierno, dirigentes políticos y de derechos humanos lamentaron su muerte.

“Madre y Abuela de Plaza de Mayo, ejemplo de resistencia, compromiso y enseñanza para todos nosotros. Nunca la olvidaremos y seguiremos con su lucha por siempre”, afirmó Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos y quien en 2003 se convirtió en el nieto número 75 que fue restituido por la organización humanitaria.

La foto de Giovanola sosteniendo un pedazo de cartón que rezaba “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también” recorrió el mundo. El retrato fue tomado por un periodista durante una de las periódicas marchas de madres y abuelas en la Plaza de Mayo de Buenos Aires reclamando por el destino de los desaparecidos durante la dictadura y en plena guerra con Gran Bretaña por las islas situadas en el Atlántico sur.

“La ciudad de Buenos Aires estaba empapelada con calcomanías que decían ‘Las Malvinas son argentinas’ y ‘Los argentinos somos derechos y humanos’. Fue tanta la indignación de ver la ciudad así y que nadie hablara de las Madres y Abuelas que estábamos ahí hacía seis años dando la vuelta a la Plaza, que llegué a mi casa y en un cartón escribí, con bronca: ‘Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también’”, contó en una ocasión Giovanola.