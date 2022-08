Analizan acusaciones de matar a testigos en caso García Luna

NUEVA YORK (AP) — Un juez pidió el martes a fiscales en Nueva York que piensen detenidamente si quieren incluir en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, pruebas de que intentó averiguar sobre la manipulación o el asesinato de testigos que hablen contra él.

En una orden introducida en el sistema electrónico de las cortes federales de Estados Unidos, el juez Brian Cogan escribió que acusaciones sobre manipular o matar a testigos pueden tener mucho peso en el veredicto del jurado y distraerlo de los cargos que realmente pesan sobre García Luna y sobre los que hay que decidir.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal operara a sus anchas.

Se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. El exfuncionario mexicano, de 53 años, se encuentra encarcelado en Nueva York e irá a juicio en enero de 2023.

Los fiscales han pedido introducir pruebas sobre supuestas conversaciones grabadas que García Luna mantuvo con un compañero de celda en la cárcel y que supuestamente trataban sobre manipular o matar a testigos. El preso, que según el abogado de García Luna se llama Ruslan Mirvis, actuó como una fuente del gobierno estadounidense e intentó ganarse la confianza de García Luna para sacarle información, dársela a los fiscales del caso y reducir así su sentencia.

César de Castro, abogado de García Luna, asegura que Mirvis se hizo pasar por miembro de la mafia rusa pero en realidad está acusado de pornografía infantil y enfrenta más de una década en la cárcel.

Los fiscales de la corte del distrito este de Nueva York han pedido que Mirvis testifique en el juicio y también quieren introducir como prueba una conversación grabada entre Mirvis y García Luna sobre manipular y asesinar a testigos.

El juez Cogan dijo el martes que los fiscales deben reconsiderar si éste es un testimonio y evidencia que realmente "necesitan o quieren". Si la fiscalía decide que quiere usar este controvertido tema en el juicio, Cogan decidirá más adelante si lo acepta o no. Hasta entonces, los fiscales no deberían hacer más peticiones sobre el asunto, dijo el juez.

Cogan también dijo que si la fiscalía insiste en que se acepte la grabación como prueba habría que llevar a cabo una audiencia aparte en la que expertos en lingüística expliquen al detalle qué se dice en la grabación.

Según los fiscales, en la grabación García Luna menciona a Jesús “El Rey” Zambada, un exjefe del Cartel de Sinaloa. Se espera que Zambada, quien testificó en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, testifique en el juicio a García Luna.

Por otro lado, Cogan ordenó el martes también que De Castro no mencione durante el juicio el potencial castigo para García Luna si éste es declarado culpable. El juez dice que está establecido que el jurado no debería saber las consecuencias de su veredicto porque eso es “irrelevante” para su tarea de decidir si alguien es culpable o no. García Luna enfrenta la cadena perpetua.