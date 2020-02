Viuda de Kobe Bryant demanda al dueño del helicóptero

ARCHIVO - En imagen de archivo del 21 de noviembre de 2017 aparecen de izquierda a derecha, Kobe Bryant, estrella de los Lakers de Los Ángeles, su hija Gianna Maria-Onore Bryant, la esposa Vanessa y su hija Natalia Diamante Bryant antes de un partido de basquetbol universitario de mujeres de la NCAA entre Connecticut y UCLA en Los Ángeles. (AP Foto/Reed Saxon, archivo)

LOS ÁNGELES (AP) — La viuda de Kobe Bryant presentó el lunes una demanda legal contra el propietario del helicóptero en que viajaba la exestrella de los Lakers de Los Ángeles y su hija de 13 años al estrellarse en medio de la niebla el mes pasado.

La demanda por homicidio por negligencia presentada por Vanessa Bryant en la Corte Superior de Los Ángeles señala que el piloto, Ara Zobayan, fue descuidado e imprudente al volar la aeronave en un cielo nublado el 26 de enero y debió cancelar el vuelo.

Zobayan fue una de las nueve personas que fallecieron en el choque.

La demanda va contra Island Express Helicopters Inc. y el representante legal de Zobayan, que aparece solo como “desconocido 1” hasta que se determine un nombre.

En la demanda, Vanessa Bryant indica que Zobayan cometió ocho actos de negligencia, entre ellas no evaluar adecuadamente las condiciones climatológicas, volar en condiciones bajo las cuales no tenía autorización para hacerlo y no poder controlar la aeronave.

La demanda fue presentada mientras un homenaje abierto al público para Kobe Bryant, su hija y el resto de los fallecidos, incluyendo a Zobayan, se llevaba a cabo en el Staples Center, arena donde Bryant jugó la mayor parte de su carrera.

Las llamadas realizadas por The Associated Press a Island Express en busca de comentarios no fueron contestadas y su correo de voz estaba saturado.

La compañía emitió un comunicado el 30 de enero en su sitio web en el cual afirmaba que debido a la impresión causada por el choque había decidido suspender el servicio hasta que fuera momento apropiado para su personal y sus clientes.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB por sus siglas en inglés) realiza una investigación sobre la causa del choque en las laderas de Calabasas, en las afueras del condado Los Ángeles.