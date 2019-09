Verstappen sorprende en prácticas de Sochi

SOCHI, Rusia (AP) — Max Verstappen esperó hasta los últimos instantes para superar el viernes a Charles Leclerc en la segunda sesión de prácticas del Gran Premio de Rusia.

Luego que Leclerc dominara la primera sesión en el circuito urbano de Sochi, el Red Bull del holandés Verstappen sorprendió a Ferrari y Mercedes al cronometrar el tiempo más rápido el viernes.

Verstappen aventajó por 335 milésimas a Leclerc, con Valtteri Bottas tercero. Lewis Hamilton, quien busca su primera victoria desde la pausa de verano, quedó cuarto, 798 milésimas detrás de Verstappen.

Mercedes, la escudería de Hamilton, ha sido intratable en Rusia, monopolizando la victoria en todas las cinco carreras que se han disputado en el balneario en el mar Negro.

Pero Hamilton, 65 puntos por delante de Bottas en su empeño por un sexto título mundial, deberá exigirse a fondo tras quedar detrás de un Red Bull, un Ferrari y su compañero de equipo.

Dado que Verstappen tendrá que purgar una sanción de cinco puestos en la parrilla de salida por cambios en su motor, Ferrari se perfila con buenas opciones para lograr una cuarta victoria consecutiva.

Verstappen no ve con mala cara la sanción: “Para nada. Creo que si eres rápido, aún puedes rebasar a los demás. Pero se te hace más difícil con un castigo”.

Al consultársele sobre si Mercedes tendrá una respuesta a Ferrari y Red Bull, Hamilton se expresó reacio.

“Es la pregunta del millón. Lo ignoro”, dijo el piloto británico. “Creo en mi equipo. No hemos podido exprimir al máximo nuestra máquina. Ese ha sido el aspecto fundamental con el que hemos lidiado en las últimas tres carreras. Estamos tratando de reencontrarlo. No es fácil. No está mal que a la competencia le vaya bien, pero queremos darle pelea”.

Leclerc ganó carreras sucesivas en Bélgica e Italia antes que su compañero Sebastian Vettel pusiera fin a una sequía de 13 meses sin victorias al imponerse en Singapur el pasado fin de semana.

Vettel, quien cometió un pequeño error en su vuelta, figuró quinto en la segunda sesión, a 1.039 de Verstappen.

El Top 10 fue completado por Pierre Gasly (Toro Rosso), el mexicano Sergio Pérez (Racing Point), Nico Hülkenberg (Renault), Lance Stroll (Racing Point) y Alex Albon (Red Bull).