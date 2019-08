Uruguayo Viñas es nuevo jugador del América

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La decepcionante era del francés Jeremy Ménez llegó a su fin con el América de México, que el jueves anunció al delantero uruguayo Federico Viñas como su nuevo jugador para el torneo Apertura.

Ménez, ex seleccionado de su país que arribó a suelo azteca en enero del año pasado, sufrió lesiones que le obligaron a perderse todo el Apertura 2018 y nunca pudo cumplir con las altas expectativas que acompañaron su llegada.

En el actual torneo, el entrenador Miguel Herrera lo relegó del equipo cuestionando su falta de actitud y no entró al campo a pesar de que las Águilas sufrieron la salida de tres jugadores a Europa y la baja de otra media docena de elementos por diversas lesiones.

“Anuncio mi salida del club luego de dos temporadas muy gratificantes para mí. Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida que me dieron, me gustaría agradecer al club por su dedicación y habilidades y a todos mis compañeros. Nunca te olvidaré, vamos América. Somos Águilas”, escribió Ménez en su cuenta oficial de Instagram.

La salida Ménez parecía cuestión de tiempo después de que Herrera declaró que el francés no participaba en los entrenamientos con la misma intensidad que sus compañeros y que no pensaba utilizarlo mientras la situación no cambiara.

A Ménez le restaban cuatro meses de contrato.

Entre las bajas por lesión que tiene América se encuentran las de sus delanteros, el chileno Nicolás Castillo y Henry Martín, que se combinaron con el canje previo a la temporada de Oribe Peralta a Chivas, dejando a las Águilas con un solo ariete, el colombiano Roger Martínez.

Adicionalmente, el equipo azulcrema ha batallado con las lesiones de sus volantes, el ecuatoriano Renato Ibarra, el colombiano Andrés Ibargüen y Giovani Dos Santos.

Por eso Herrera presionó a su dirigencia para traer más jugadores. El lunes el equipo confirmó al seleccionado paraguayo Richard Sáenz y el jueves anunció el arribo de Viñas, quien proviene del equipo Juventud Las Piedras de su país.

Viñas, quien debutó apenas el año pasado, desembarcó en América a préstamo, anunció el equipo mexicano en un comunicado.

Herrera dijo que buscaría un tercer fichaje antes de la fecha límite.