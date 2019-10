Queiroz niega que James haya pedido ausentarse

El colombiano James Rodríguez, del Real Madrid, se toma un respiro durante el partido de la Liga española ante Levante, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España, el sábado 14 de septiembre de 2019. (AP Foto/Bernat Armangue)

ALICANTE, España (AP) — El seleccionador Carlos Queiroz negó el martes que James Rodríguez haya pedido su exclusión de la convocatoria para los partidos amistosos que Colombia disputará los próximos días en Europa.

El estratega portugués se atribuyó exclusivamente la decisión de prescindir del delantero del Real Madrid, así como de Radamel Falcao, el otro astro de la selección colombiana, quien milta actualmente en el Galatasaray de Turquía.

Salió así al paso de versiones de la prensa sobre los motivos de las ausencias para el cotejo del 12 de octubre, ante Chile en España, y del 15, frente a Argelia en Francia.

“Que alguien haya dicho que James pidió no estar acá simplemente no es verdad”, enfatizó Queiroz durante una conferencia de prensa en Alicante, España, donde comenzó la preparación de Colombia. “Nunca en mi vida me pasó que un jugador me haya pedido no estar... La decisión es natural, es mía, me tomé un tiempo para hacer la convocatoria con observaciones”.

Las versiones apuntaban a que James y Falcao buscaban priorizar la consolidación con sus nuevos clubes. El primero volvió recientemente al Real Madrid, ingresó a los 82 minutos y convirtió el último gol en el triunfo 4-2 frente a Granada el sábado. Por su lado, el “Tigre” Falcao no alineó el fin de semana con el Galatasaray de Turquía, por problemas físicos.

“Después de la convocatoria tuve conocimiento de algunas especulaciones y eso es normal... Hay que decir que no hay que confundir, son especulaciones que no tienen sentido”, sostuvo.

Falcao y James tampoco estuvieron en los partidos frente a Brasil y Venezuela durante la anterior fecha FIFA.

“Me perdonan si no tengo respuestas especulativas, tengo que hablar con claridad y con honestidad, la decisión es natural en el tiempo con las observaciones, y a quienes llamé son jugadores que responden a los objetivos”, subrayó. “Son dos jugadores muy importantes en la memoria de los aficionados, no me gusta hablar de quienes no están en la convocatoria.... No es respetuoso con los que están”.

Queiroz alista el plantel para las eliminatorias del Mundial de 2022 y la Copa América que se disputará el año próximo en Colombia y Argentina.

El duelo ante Chile tiene tintes de revancha. La Roja eliminó a Colombia por penales en los cuartos de final de la Copa América de este año.

“Los resultados hablan y hay que reconocer y respetar que contra Chile ellos han sido mejores que nosotros y tenemos que laborar con la humildad de reconocer que han sido mejores”, indicó Queiroz.