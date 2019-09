Presidente electo de Guatemala indaga en acuerdo con EEUU

WASHINGTON (AP) — El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, pidió el jueves a Estados Unidos que interceda para que el actual mandatario de su país, Jimmy Morales, le entregue información sobre el polémico acuerdo firmado con Washington para que el país centroamericano se convierta en un tercer país seguro.

Giammattei --electo en un balotaje en agosto pasado-- relató que durante su reunión con el secretario de Estado, Mike Pompeo le adelantó que le pedirá al gobierno de Morales invitar al equipo del gobierno entrante como observador a una reunión binacional prevista para el lunes sobre el acuerdo migratorio. El guatemalteco señaló que no ha recibido siquiera el plan de implementación y que tampoco lo tienen la Organización Internacional de Migraciones (OIM) ni la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

“No me parece correcto que sea el gobierno de Estados Unidos el que le tenga que pedir al gobierno de Guatemala, cuando el gobierno de Guatemala tiene que entender que ya se va y que a quien le toca implementar en último caso es a nosotros”, dijo el presidente electo a reporteros tras su reunión con Pompeo.

El acuerdo establece que los migrantes que lleguen a Guatemala en su camino hacia Estados Unidos soliciten asilo en este país y no en la frontera estadounidense.

La medida busca reducir el elevado número de extranjeros que han abrumado el sistema de inmigración estadounidense, pero ha generado gran polémica debido a que Guatemala es un país aquejado por violencia, desempleo, pobreza y desnutrición.

Giammattei indicó que mientras no disponga de mayor información mantendrá su oposición al acuerdo migratorio porque “al no saber a lo que nos vamos a enfrentar, la incertidumbre hace que nos tengamos que poner en el lado de oponernos a una realidad que no conocemos”.

El presidente electo prevé entrevistarse el viernes --por tercera vez en las últimas tres semanas-- con el secretario interino de Seguridad Nacional Kevin McAleenan. Ya se reunió el miércoles con la subsecretaria de Estado para combatir el narcotráfico internacional Kirsten Madison y planeaba reunirse la tarde del jueves con el liderazgo de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID).

Giammattei asumirá el poder el 14 de enero de 2020.

Luis Alonso Lugo está en Twitter como: http://www.twitter.com/luisalonsolugo