El presidente ruso Vladimir Putin, centro, asiste a una ceremonia en la Tumba del Soldado Desconocido cerca del Kremlin durante las celebraciones del Día de los Defensores de la Patria en Moscú, Rusia, el domingo 23 de febrero de 2020. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)

Oficial del FBI: Rusia quiere ver a EEUU "hacerse trizas"

WASHINGTON (AP) — Rusia quiere ver a los estadounidenses “hacerse trizas” mientras el país se encamina a las elecciones, advirtió el lunes un oficial del FBI.

David Porter, jefe de sección asistente del Grupo de Trabajo sobre Influencia Extranjera del FBI, acusó a Rusia de llevar a cabo operaciones descaradas para propagar desinformación, explotar líneas de división en la sociedad y sembrar dudas sobre la integridad de las elecciones en Estados Unidos, así como en la capacidad de sus líderes para gobernar eficazmente.

Porter habló en una conferencia de seguridad electoral en el Capitolio pocos días después de una sesión a puertas cerradas que funcionarios de inteligencia dieron a legisladores acerca de amenazas de Rusia y otras naciones para las elecciones de 2020. Esa sesión se centró en la posibilidad de que Rusia pudiera trabajar para ayudar a la reelección del presidente Donald Trump. Su oponente demócrata Bernie Sanders ha dicho que funcionarios de inteligencia le dijeron que Rusia pretendía impulsar su candidatura también.

Porter no habló de la sesión informativa o de si Rusia tenía preferencia por un candidato en particular. Pero dijo que Rusia estaba involucrada en una “confrontación de información” dirigida a borrar la línea entre hechos y ficción, socavar la confianza del país en las instituciones democrática y expandir las divisiones de la sociedad.

“El objetivo principal no es crear una versión particular de la verdad, sino enturbiar la verdad y socavar nuestra capacidad para encontrarla, creando un sentimiento de que no se puede confiar en ninguna fuente de noticias”, señaló Porter.

