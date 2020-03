ONU: Irán tiene 3 posibles sitios nucleares no declarados

VIENA (AP) — La agencia de supervisión nuclear de las Naciones Unidas dijo el martes que ha identificado tres lugares en Irán donde se almacenan materiales nucleares o se realizaron actividades relacionadas sin declararlos a los observadores internacionales.

En un documento confidencial a los países miembros y al que tuvo acceso The Associated Press, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo que ha enviado tres cartas con preguntas a Teherán, a las cuales no ha recibido respuesta.

“La agencia identificó una serie de problemas relacionados con posible material nuclear no declarado y actividades relacionadas con lo nuclear en tres lugares en Irán no declarados por Irán”, dijo la agencia en un informe.

La OIEA había dicho anteriormente que se habían detectado partículas de uranio de origen artificial en un lugar no declarado en las afueras de Teherán, lo que parece confirmar las denuncias de Estados Unidos e Israel sobre un depósito nuclear secreto.