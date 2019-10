NFL autoriza regreso de Hunt a entrenamientos de Browns

BEREA, Ohio, EE.UU. (AP) — Los Browns de Cleveland regresaron de su semana de receso con el suspendido Kareem Hunt.

El polémico running back entrena con sus compañeros por primera vez desde agosto, luego que su reincorporación ha sido autorizada por la NFL mientras cumple los últimos dos juegos de los ocho que recibió de suspensión por un par de altercados violentos fuera de las canchas.

Hunt previamente tenía prohibido presentarse a las instalaciones del equipo, pero la liga ha permitido su regreso.

"Hemos estado supervisando sus avances durante la suspensión", declaró el vocero de la liga, Brian McCarthy, en un email a The Associated Press. "Él tiene permitido volver a las actividades del equipo, incluyendo los entrenamientos. No tiene permitido jugar ni estar presente en los partidos antes del octavo encuentro del equipo. El tiempo con el equipo le ayuda a readaptarse y participar en actividades de acondicionamiento y entrenamientos".

Hunt, de 24 años, no puede jugar con los Browns hasta el 10 de noviembre, cuando Cleveland visite a los Bills de Buffalo.

Hunt lució ágil durante la parte de la sesión de entrenamiento que estuvo abierta a los medios. El running back se sometió a una cirugía por una hernia deportiva el 29 de agosto.

Mientras era jugador de los Chiefs de Kansas City, un video salió a la luz pública en el cual Hunt empujaba y propinaba un puntapié a una mujer durante una discusión en un hotel de Cleveland. Los Chiefs lo dieron de baja en 2017, siendo el líder de la liga en avance terrestre, pero los Browns lo adquirieron en febrero en una muy criticada contratación.

La liga suspendió a Hunt por haber violado la política de conducta personal.