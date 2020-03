Memorias de Allen rumoradas por años se publicarán en abril

NUEVA YORK (AP) — Un libro de memorias de Woody Allen del que se rumoró por años y que llegó a creerse impublicable en la era de #MeToo, saldrá a la luz el mes que viene.

Grand Central Publishing, una división de Hachette Book Group, anunció el lunes que el libro se titulará “Apropos of Nothing” y se publicará el 7 de abril.

“El libro es un recuento completo de su vida, tanto personal como profesional, y describe su trabajo en cine, teatro, televisión, clubes nocturnos y publicaciones”, según Grand Central. “Allen también escribe de sus relaciones con familiares, amigos, y los amores de su vida”.

No se revelaron los términos financieros para el libro, que Grand Central adquirió discretamente hace un año, y un vocero declinó proporcionar más detalles sobre su contenido. “Apropos of Nothing” no sólo se publicará en Estados Unidos, sino también en Canadá, Italia, Francia, Alemania y España, seguido de otros “países alrededor del mundo”. Allen dará “varias entrevistas” por el libro, anunció Grand Central.

El cineasta de 84 años laureado con el premio Oscar es conocido por películas como “Annie Hall” (“Dos extraños amantes”) y “The Purple Rose of Cairo” (“La rosa púrpura del Cairo”), y es considerado uno de los comediantes más influyentes de su generación. Pero acusaciones de su hija Dylan Farrow de que abusó de ella cuando era una niña a principios de la década de 1990 han afectado su carrera en Estados Unidos. Amazon Studios se retractó de una producción y acuerdo de distribución con Allen, y numerosos actores han dicho que ya no trabajarán con él. Su filme “A Rainy Day In New York” (“Un día lluvioso en Nueva York”) se estrenó en Europa y América Latina el año pasado, pero no en este país. Su actual producción, “Rifkin’s Festival”, con Christoph Waltz y Gina Gershon, se filmó el verano pasado y está buscando distribución.

Allen ha negado que haya hecho algo malo, y nunca fue acusado tras dos investigaciones separadas en los 90. Pero las acusaciones de Dylan han recibido renovada atención en la era de #MeToo.

Allen publicó un libro de memorias hace más de una década. Según reportes, firmó un acuerdo multimillonario con Penguin en 2003, pero cambió de parecer. En 2018-2019 varias editoriales, citando preocupaciones por el #MeToo, habrían desplantado a un representante de Allen que buscaba un acuerdo para su libro. Pero según un vocero de Grand Central, un acuerdo se alcanzó en marzo de 2019 luego que el editor y vicepresidente senior Ben Sevier leyó el borrador completo.

Una autobiografía de Allen se habría publicado sin problemas en el pasado. Ha tenido una carrera celebrada como actor y director, y es conocido por sus juegos de palabras y comentarios ingeniosos. Ha ganado tres Premios de la Academia por sus guiones y ha sido un escritor publicado por décadas, con ensayos humorísticos en The New Yorker y otras publicaciones. Sus libros previos incluyen las colecciones de ensayos “Without Feathers” (“Cuentos sin plumas”) y “Getting Even” (“Cómo acabar de una vez por todas con la cultura”).

El acuerdo de Allen con Hachette significa que comparte editorial con uno de sus héroes de la literatura, J.D. Salinger, y con uno de sus principales detractores, su hijo Ronan Farrow, cuyo libro “Catch and Kill” fue publicado el año pasado por Little, Brown and Company, una división de Hachette.

Farrow ganó un premio Pulitzer por sus reportes sobre Harvey Weinstein, y por años ha estado distanciado de su padre, al igual que su madre Mia Farrow, quien protagonizó “The Purple Rose of Cairo”, “Hannah and Her Sisters” (“Hannah y sus hermanas”) y otras películas de Allen.

Este otoño boreal, una división de Macmillan publicará la primera novela de Dylan Farrow, “Hush”, catalogada como una “poderosa fantasía feminista llena de información sorprendente”.