L.A. Times y gremio de trabajadores logran acuerdo laboral

EL SEGUNDO, California, EE.UU. (AP) — Los Angeles Times y el sindicato que representa unos 475 de sus empleados de redacción llegaron a un acuerdo laboral provisional de tres años.

El primer acuerdo colectivo del gremio de la redacción se logró el miércoles tras más de un año de negociaciones, reportó el diario.

Se prevé que los miembros del Sindicato L.A. Times ratifiquen el acuerdo, que sería fijado para fines de mes. De ser aprobado, entraría en efecto en noviembre.

El acuerdo tentativo daría un aumento salarial inmediato de al menos 5% a muchos de los trabajadores de redacción y más incrementos para otros.

El plan también incluye un aumento de 2,5% en el segundo y tercer año del contrato.

También tiene cláusulas sobre minorías étnicas y protecciones en contra de fuga de trabajos y subcontrataciones.

El gremio, formado hace casi dos años, es parte del sector NewsGuild del Communications Workers of America. Representa a la mayoría de los trabajadores que no son administradores en la redacción, como reporteros, columnistas, periodistas de data, editores de estilo, bibliotecarios, productores de web y audio, diseñadores de páginas, fotógrafos y videografos.

“Parte de la razón porque la que me sindicalicé en primer lugar es porque el L.A. Times era la única sala de redacción en la que he trabajado que no tenía las protecciones laborales básicas - cosas como indemnización garantizada por despido o despidos por causa justa, que permite el debido proceso en caso de despidos. Este contrato consigue eso y mucho más”, dijo Carolina A. Miranda, copresidente del gremio, en un comunicado.