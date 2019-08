Jay-Z defiende acuerdo con la NFL y habla de Kaepernick

ARCHIVO – En esta fotografía de archivo del 23 de julio de 2019, Jay-Z anuncia el lanzamiento del sello discográfico Dream Chasers con Roc Nation en las oficinas de Roc Nation en Nueva York. La NFL y la empresa de espectáculos y representación deportiva de Jay-Z se asociaron para eventos y activismo social.

NUEVA YORK (AP) — Un día después de que Jay-Z anunciara que su empresa Roc Nation se asoció con la NFL, el ícono del rap explicó que sigue apoyando las protestas y al jugador arrodillado Colin Kaepernick, pero también está interesado en trabajar con la liga para hacer cambios substanciales.

El galardonado con el Grammy y empresario respondió preguntas el miércoles en las oficinas de su empresa en Nueva York junto con el comisionado de la NFL Roger Goodell.

Cuando le preguntaron directamente si se arrodillaría o permanecería de pie Jay-Z dijo: "Creo que hemos avanzado más allá de arrodillarnos y creo que es tiempo de emprender acciones”.

Agregó: “No, no quiero que la gente deje de protestar para nada. Sé que seguimos atorados en arrodillarnos porque es algo real, pero arrodillarse es una forma de protesta. Apoyo la protesta. Necesitamos llamar la atención sobre ese asunto. Creo que todos saben cuál es el asunto”, agregó.

"Todos sabemos del tema ahora. OK, ¿qué es lo siguiente?... Y no estoy minimizando esa parte porque tiene que ocurrir, es una parte necesaria del proceso. Pero ahora que todos sabemos lo que está ocurriendo, ¿qué vamos a hacer al respecto?, ¿cómo vamos a detenerlo? Porque arrodillarse no se trata de un empleo, se trata de injusticia”.

Jay-Z ha estado entre los más grandes defensores de Kaepernick, quien sacudió a la NFL cuando decidió arrodillarse durante el himno nacional en los partidos para protestar por los asesinatos de personas negras a manos de la policía. Algunos lo calificaron de antipatriótico, y no ha jugado para la liga desde que él terminó su contrato con los 49ers de San Francisco en 2017. Este año la NFL llegó a un acuerdo por una demanda presentada por Kaepernick y Eric Reid en la que alegaban que los propietarios de los equipos se coludieron para impedir que jugaran con la liga. Reid criticó el acuerdo de Jay-Z con la liga.

Cuando le preguntaron por qué no involucró a Kaepernick en el nuevo acuerdo entre Roc Nation y la NFL, Jay-Z dijo: "Tienen que preguntarle a él, yo no soy su jefe, no puedo simplemente meterlo en algo. Él tendrá que explicarlo”.

Jay-Z también dijo que él y Kaepernick conversaron sobre el nuevo acuerdo pero no dio detalles sobre lo que hablaron.

La NFL y la empresa de espectáculos y representación deportiva de Jay-Z anunció el martes la asociación para eventos de activismo social, un acuerdo que según Jay-Z había estado preparándose desde hace siete meses.

"Lo primero que le dije a Roger fue ‘si esto es para que me presente en el Super Bowl, podemos terminar con esta plática ahora”, dijo Jay-Z.

La liga planea usar Roc Nation — que representa a estrellas como Rihanna, DJ Khaled y otros — como consultora y coproducir sus presentaciones de espectáculos, incluyendo el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La NFL también trabajará con la empresa de Jay-Z para ayudar a su iniciativa Inspire Change, creada por la liga tras un acuerdo con una coalición de jugadores que protestaron durante el himno nacional por la injusticia racial y social en el país. Aquellas protestas fueron desatadas cuando Kaepernick se arrodilló en 2016.

"Todos dicen ‘¿Cómo van a avanzar si Kaep no tiene trabajo?' Esto no se trata de que él tenga trabajo. Eso se volvió parte de", dijo Jay-Z. "Sabemos qué es esto, ahora ¿cómo atendemos esa injusticia?, ¿cómo podemos avanzar?”.

Jay-Z agregó que "la NFL tiene una plataforma enorme y podemos usar esa enorme plataforma”.

“Creo que el cambio real se logra a través de la conversación, la conversación real y el trabajo real ... y qué mejor manera que hacerlo donde inició la conversación”.

Jay-Z ha rechazado invitaciones para presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, incluso ha rapeado al respecto en una canción. Rihanna también ha rechazado el concierto.

Jay-Z dijo que no se presentará en el medio tiempo del 2020 que coproducirá su empresa, y dijo que rechazó la oferta en el pasado porque “no me gusta el proceso”.

“Tomas a cuatro artistas y todos piensan que se presentarán en el Super Bowl, y es casi como un proceso de entrevistas”, dijo. "Creo que el proceso pudo ser más definitivo”.

Maroon 5 encabezó el medio tiempo este año y cuando se anunció que Travis Scott iba a sumarse como un invitado especial, surgieron reportes en internet de que Jay-Z no quería que el rapero se presentara. Jay-Z reoconoció que esa rea realmente su postura, pero aclaró que no tenía nada que ver con Kaepernick.

“Mi problema es que (Travis) tuvo el mejor año para mí el año pasado,” explicó Jay-Z, "y está presentándose en un escenario que tiene una M en él, no vi la razón por la que tuviera que ser el segundón después de nadie ese año, y ese era mi argumento”.

Goodell también respondió varias preguntas el miércoles. Cuando un reportero hizo una pregunta mirando a ambos, Goddell y Jay-Z, el rapero dijo: "¿Me estás preguntando a mí?”.

"Yo no soy el comisionado aún”, dijo Jay-Z haciendo reír a la sala.