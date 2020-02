Isner y Dimitrov, confirmados para torneo de Los Cabos

ACAPULCO, México (AP) — John Isner y Grigor Dimitrov son los primeros dos tenistas confirmados para participar en el Abierto de Los Cabos de este año, anunciaron el jueves los organizadores.

El estadounidense Isner, vigésimo en la clasificación de la ATP, participará por primera vez en el torneo, que es la segunda parada de la ATP por tierras mexicanas.

Dimitrov, búlgaro ubicado en el 22do sitio del orbe, participará por segunda ocasión en su carrera en el Abierto que se realizará del 20 al 25 de julio.

"Esto empezó hace cuatro años, hoy en día es una realidad, en categoría 250 es el mejor evento, con un reto que tenemos como familia de poder hacer crecer más el evento”, dijo José Antonio Fernández, director del torneo.

Los organizadores anunciaron que para la edición de este año el torneo tendrá una nueva sede que será similar a la de Acapulco, con un hotel a un lado del complejo para permitir a los tenistas arribar caminando.

"Es un año muy importante para nosotros. El año pasado tuvimos una asistencia de 22.751 personas, hemos tenido un crecimiento cerca del 6 por ciento y doblamos la asistencia del primer año, números muy sólidos y se mantiene el crecimiento", dijo Fernández. “Será un reto importante, nos vamos a convertir en uno de los cuatro torneos del mundo, como Acapulco, que tendrá el hotel y estadio caminando, es importante para los jugadores que deciden su calendario tomando en cuenta eso”.

Este año el torneo estará en cierta desventaja. Coincide con el torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio y muchos jugadores prefieren jugar por su país antes que disputar un certamen de la categoría 250.

"Este torneo nace con unos Juegos Olímpicos en disputa (Río 2016) y no tuvimos problemas, lo que tenemos que canalizar es que los jugadores no ganan ni dinero ni puntos en los Olímpicos, yo estoy convencido que tendremos un buen cuadro, de los jugadores de la siguiente generación, aún no puedo revelar nombres, pero hay varios con los que hemos empezado a platicar y estaremos dando noticias", aseveró Fernández.

Descartó que en el futuro inmediato incorporen partidos de la gira WTA a su torneo, como ocurre en Acapulco.