Influyentes apoyan a Biden mientras Biden cobra impulso

El exvicepresidente Joe Biden habla en un acto en el que recibió el respaldo a su campaña presidencial 2020 del legislador Jim Clyburn, atrás, segundo en la jerarquía demócrata en la Cámara de Representantes, en North Charleston, Carolina del Sur, miércoles 26 de febrero de 2020. less El exvicepresidente Joe Biden habla en un acto en el que recibió el respaldo a su campaña presidencial 2020 del legislador Jim Clyburn, atrás, segundo en la jerarquía demócrata en la Cámara de ... more Photo: Gerald Herbert, AP Photo: Gerald Herbert, AP Image 1 of / 1 Caption Close Influyentes apoyan a Biden mientras Biden cobra impulso 1 / 1 Back to Gallery

NORTH CHARLESTON, Carolina del Sur, EE.UU. (AP) — Mientras el senador Bernie Sanders cobra impulso en la contienda por la candidatura presidencial demócrata, un influyente legislador demócrata negro de Carolina del Sur y un exgobernador de Illinois dieron el miércoles su respaldo a la campaña de Joe Biden, justo cuando que el exvicepresidente necesita apoyo con urgencia antes de las próximas primarias.

El representante Jim Clyburn, el legislador negro de mayor jerarquía en el Congreso y el de mayor influencia en los círculos demócratas de Carolina del Sur, dijo en un acto en North Charleston, al referirse a Biden: “No se me ocurre a nadie más apto, mejor preparado, no se me ocurre a nadie con la integridad, nadie más comprometido con los principios fundamentales de este país que mi buen amigo”.

Estaba previsto desde hace tiempo que Clyburn, el número dos de la mayoría demócrata en la cámara, daría su respaldo a Biden. Los dos fueron colegas en el Congreso durante más de una década y desde la cámara baja Clyburn fue un estrecho colaborador del gobierno de Barack Obama.

De cara a las primarias del próximo sábado, Biden encabeza las encuestas en Carolina del Sur, sobre todo entre el electorado negro, pero esa ventaja se ha reducido últimamente, debido en parte al impulso cobrado por Sanders, quien encabeza la contienda por la candidatura luego de las tres primarias iniciales.

En el acto del miércoles, Biden hizo una oscura referencia a Sanders al tomar la palabra después de Clyburn.

“Hay gente que habla de revolución”, dijo. “Pero lo que quiere el país son resultados. Lo que quiere es seguridad. Lo que quiere es poder sustentar y mantener su dignidad”.

En Chicago, el exgobernador Pat Quinn y más de 80 demócratas influyentes dieron su respaldo a Biden en un estado que realiza sus primarias varias semanas después del “super martes”, el 3 de marzo.

La campaña de Biden difundió la lista, que además de Quinn, gobernador de 2009 a 2015, incluye a la ex vicealcaldesa de Chicago Andrea Zopp, la senadora estatal Iris Martínez y la alcaldesa de Highland Park, Nancy Rotering.

Biden espera obtener su primera victoria en Carolina del Sur y cobrar mayor impulso el super martes, cuando se elige un tercio de los delegados a la convención demócrata. Illinois realiza su primaria el 17 de marzo.

La periodista de The Associated Press Sara Burnett en Chicago contribuyó para este despacho.